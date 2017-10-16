San Gaetano Catanoso, un uomo divenuto Santo ed un quartiere in cammino
Nell'auditorium della chiesa di San Gaetano, nei pressi della zona Cedir, un incontro sul Santo reggino nell'anniversario della canonizzazione, tra attività del quartiere, storia e spiritualità
16 Ottobre 2017 - 17:58 | di Redazione
Si terrà il 22 di ottobre alle 18 presso l’auditorium della chiesa di San Gaetano (nei pressi del costruendo palazzo di giustizia, zona Cedir) di via del Gelsomino 1 a Reggio Calabria l’incontro dal titolo “San Gaetano Catanoso, un uomo divenuto Santo ed un quartiere in cammino”.
In occasione della ricorrenza della canonizzazione del Santo reggino avvenuta il 23 di ottobre del 2005 l’appuntamento voluto dall’ass. culturale Il Giardino di Morgana e da Don Salvatore Barreca prevede tre momenti:
il primo dedicato alle attività che nel quartiere dove insiste il Santuario e non solo, vengono portate avanti da anni dalle varie associazioni, il secondo momento sarà un approfondimento storico sulla figura dell’uomo ed in conclusione si approfondirà la figura spirituale di San Gaetano Catanoso.
Il programma e i relatori
L’incontro si aprirà con i saluti del consigliere metropolitano Filippo Quartuccio che da poco ha assunto la delega alla cultura per l’area metropolitana e successivamente prenderanno la parola:
Suor Ermelinda – Madre Generale delle Suore Veroniche del Volto Santo
Bruno Tomaselli – Amici del Santuario del Volto Santo di San Gaetano Catanoso
Pasquale Luvarà e Stefano Scappatura – Asd San Gaetano Catanoso
Giovanni Aloi – Xenia
Carlo Caccuri – Gruppo di preghiera di Santa Rita
Ninì Serranò – Centro d’ascolto parrocchiale
Giuseppe Cilione – La Voce Del Sud.
L’approfondimento storico e quello spirituale
Successivamente la parola passerà a Domenico Guarna presidente dell’associazione culturale Il Giardino di Morgana per l’approfondimento storico ed in conclusione Mons. Filippo Curatola esporrà una relazione sulla figura spirituale del Santo reggino, certamente arricchita da episodi direttamente vissuti a contatto con l’uomo che la chiesa poi innalzò agli onori degli altari.
Per info. 3489308724
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