Sabato 18 novembre il Circolo L'Agorà propone un viaggio tra satira e letteratura greca per capire il legame tra umorismo, salute e democrazia

L’umorismo ha radici lontane e trae origine dalla satira, che nasce come polemica. Secondo il pensiero di Ippocrate, l’umorismo rivestiva effetti positivi sulla salute. Essa affonda le sue radici nell’antica Grecia ed attraverso la sua letteratura ne stimola il sorriso e porta lo spettatore a riflettere su temi di attualità del periodo, quali ad esempio quelli della politica.

La satira riveste una valenza indirizzata al pungolo intellettuale e psicologico, e dove essa viene tollerata è sintomo che in quel determinato territorio vige uno status democratico.

Da queste premesse la conferenza “L’umorismo nel mondo classico” organizzata dal Circolo Culturale „L’Agorà” che avrà luogo sabato 18 novembre a partire dalle ore 17 presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant). La conversazione culturale sarà a cura di Antonino Megali socio del sodalizio organizzatore.