Sanità in Calabria, Occhiuto è una furia: "Stiamo scoperchiando un sistema di interessi milionari"

Roberto Occhiuto sul tema della sanità in Calabria si infuria. Il presidente della Regione, prima nel corso del consiglio e successivamente (a pochi metri di distanza) in occasione del lancio della candidatura di Francesco Cannizzaro alle prossime elezioni politiche, si scaglia contro i detrattori, accusando in particolare l'Ordine dei Medici.

"Sono stanco, lo abbiamo detto mille volte: abbiamo fatto concorsi e altri ne faremo, i medici cubani non toglieranno un solo posto di lavoro. Non trovo giusto si faccia campagna elettorale sulla salute dei calabresi. Gli ordini dei medici, su questa vicenda, ha tenuto un atteggiamento ignobile, soprattutto l'ordine di Cosenza . Vorrei che la Procura aprisse un'inchiesta, per chiarire questi aspetti. Perchè Ordine dei Medici non si indigna quando muore qualcuno?", afferma un Occhiuto particolarmente rabbioso nel corso del consiglio.

Poche ore più tardi, il presidente della Regione torna sull'argomento dalla segreteria provinciale di Forza Italia.

"In relazione all'accordo con medici cubani, specifico che si tratta di un’attività di emergenza che non c’entra nulla con il reclutamento dei medici. Alcuni ospedali, anche della provincia di Reggio, rischiano di chiudere. I concorsi per Polistena, Locri e Gioia Tauro li facciamo, ma non riusciamo a trovare medici o infermieri. Se non riusciamo a trovarli, che faccio, chiudo questi ospedali? Assolutamente no.

Non si tratta di un’assunzione ma un distacco transnazionale, è un qualcosa di completamente diverso e momentaneo. Alcune cooperative di medici -sottolinea Occhiuto- hanno fatto proposte di 1200 euro al giorno a medico, per questo fanno polemiche. Abbiamo toccato interessi straordinari, se apriamo una breccia in questo settore togliamo la mangiatoia a tante cooperative che talvolta sono nate per fare questo tipo di guadagni. Io degli attacchi me ne frego e vado avanti", ha concluso Occhiuto.