Raffaele Renda lametino di 17 anni è stato selezionato come uno dei dodici finalisti del nuovo programma di Antonella Clerici che partirà il 16 febbraio su Rai1. La prima fase delle selezioni di SanremoYoung è iniziata il 1° dicembre 2017 con l’invio delle iscrizioni online da parte di ragazzi nati dal 1° gennaio 2000.

Le selezioni: 1137 iscritti e 68 audizioni

Tra i 1137 partecipanti, sono stati selezionati per le audizioni 68 teenager, provenienti da nord a sud Italia, tra cui anche il calabrese Raffaele che con la sua voce ,il suo stile e soprattutto il suo cuore è riuscito a conquistare la commissione composta dalla Clerici, dal direttore artistico Gianmarco Mazzi e dal Maestro Diego Basso.

Tutti i 12 cantanti selezionati si sfideranno sul palco dell’Ariston già dalla prima serata, interpretando canzoni famose, saranno giudicati da una giuria composta da personaggi della storia del Festival – e dal pubblico tramite il televoto. Le performance dei cantanti saranno arricchite dalle coreografie di Daniel Ezralow. Radio2 è la radio ufficiale.

Il percorso musicale di Raffaele Renda

Raffaele ha iniziato la sua scalata verso importanti palchi partecipando al Concorso Regionale “Lumen Calabriae” dell’Associazione Lamezia Muse; da qui entra a far parte del cast dell’associazione partecipando a tutti i loro eventi canori e teatrali, diventa una delle voci dei Muse’s Voices gruppo canoro di Lamezia Muse esibendosi in svariate piazze della Calabria e in spettacoli musicali.

Viene selezionato anche come Finalista del Concorso Nazionale “Concorso Canoro Interpreti di Musica Italiana” di Cecilia Cecisario, duettando con gli Studio 3 al Teatro Garden. Inizia a perfezionare il suo talento nell’accademia musicale della Voce Produzione, macinando anche qui tante e diverse esperienze nel campo musicale sia a livello regionale che nazionale.

L’orgoglio della Calabria per il giovane lametino

Finalmente da ieri con orgoglio da parte di tutti è iniziata la diffusione sui social della sua partecipazione a Sanremo Young, è stato un diffondersi infinito di condivisioni e messaggi e in bocca al lupo sulle pagine network da parte di calabresi e non solo. Raffaele emozionatissimo, umile talento nostrano, ha dichiarato di non aver ancora realizzato e di sentirsi un peso enorme in quanto sarà l’unico calabrese tra quei dodici finalisti. Il giovane cantante lametino, che inoltre sarà presentato (insieme agli altri undici finalisti) durante una delle serate della 68esima edizione di Sanremo diretto e presentato da Claudio Baglioni ,porterà alto in nome di Lamezia e della Calabria , pertanto tutta la Regione deve stringersi intorno a questo ragazzo votando durante la prima serata e le future , augurandogli che possa puntare alla vittoria finale…. IN BOCCA AL LUPO RAFFAELE!