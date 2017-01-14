‘Scansioni interiori’, incontro con l’artista Eleonora Maria Barbaro

Il Circolo G. Calarco ospita Eleonora Maria Barbaro, pittrice e poetessa, con l'incontro Scansioni interiori e l'esposizione dei suoi quadri

Domenica 15 gennaio 2017 h 18.30 , presso la sede di Reggio Calabria Via Amerigo Vespucci n.10/G , il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V. Veneto, presenta l’incontro “Scansioni interiori” con l’artista Eleonora Maria Barbaro.

Chi è Eleonora Maria Barbaro

Eleonora Maria Barbaro, classe 1981, pittrice e poetessa ha un percorso di formazione culturale articolato e pregevole che ha attraversato aspetti importanti quali la filosofia, la pittura e la parola .

Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Messina, opera come guida alle mostre d’arte e come responsabile di progetti creativi ed esperta di Scrapbooking

Ha in attivo numerose personali e collettive di pittura ed ha ricevuto molteplici riconoscimenti sia per la pittura che per la poesia.

Hanno scritto di lei, per la pittura. Alessandro Costanza, Enza Conti, Clelia Montella e Vincenzo Musardo Talò; per la poesia, Giuseppe Manitta, Sabato Laudato e Domenico Nava.

Le raccolte poetiche

La poetessa Eleonora Barbaro ha pubblicato tre raccolte poetiche “Controluce” ed. Il Convivio, “Alle radici dell’anima” ed. Il Fiorino e “ Casa di luna. Casa mia” ed. Menna, prossimamente sarà pubblicata una nuova silloge poetica “ I miei giorni sotto la luna”.

La poesia della Barbaro, come sottolinea Domenico Nava, è “ l’autentico sentimento che seppure perso all’esistenza, nel ricordo sa essere altra presenza. La sua poesia , come la pittura, vuole fermare lo sguardo intorno perché arrivi a spiegarsi cosa sia il vivere, il guardarsi e conoscersi senza barriere, senza occhiali che nascondono lo sguardo”.

Come si svolgerà l’incontro

L’incontro, che prevede l’esposizione dei quadri della pittrice, sarà presentato da Elisabetta Felletti, interverranno la pittrice Maria Romeo Schepis e la poetessa Cinzia Messina.

Il prossimo incontro del Circolo G. Calarco con lo scrittore Giuseppe Aloe, autore del libro “ Ieri ha chiamato Claire Moren” , si svolgerà sabato 28 gennaio 2017 h 18.30