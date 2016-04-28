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Scilla nella Top Coste Italiane 2016: ecco come votare

Scilla in gara per la Top Coste Italiane 2016: il contest di Hotel Info si vota fino al 4 maggio, con cinque voucher da 100 euro in palio tra i votanti

28 Aprile 2016 - 12:32 | di Federica Geria

Scilla, borgo sul mare candidato a Top Coste Italiane 2016

Il sito http://www.hotel.info/it/, uno dei principali servizi al mondo per prenotazioni alberghiere online a prezzi veramente imbattibili, sta cercando la più bella città della costa italiana.

A metà aprile è stato lanciato il contest “Top Coste Italiane”: partecipare è davvero facile, vota e vinci!

Dall’Adriatico al Tirreno, lungo lo stivale e nelle isole, si cerca di scovare i centri abitati sul mare più affascinanti. Attraverso il sito, un viaggio lungo la linea tortuosa delle coste italiane, dove è possibile scegliere la nostra città costiera del cuore.

Tra le candidate vi è la nostra Scilla, località turistica e balneare a nord di Reggio Calabria, nonché uno dei borghi più suggestivi d’Italia, che sorge sul Promontorio Scilleo.

Cosa vedere a Scilla: Chianalea e Marina Grande

Chianalea individua la zona costiera situata sul versante settentrionale della scogliera su cui svetta il castello che la divide da Marina Grande. Inoltre, tra il Castello Ruffo e Punta Paci s’estende la Spiaggia delle Sirene, che schiude un paesaggio incantevole su cui brilla un limpido mare dal fondale ghiaioso.

Un borgo caratterizzato dalle case costruite a ridosso del mare, cui deve il soprannome di “Piccola Venezia del Sud”. Infine, dopo aver oltrepassato il porto si arriva a Marina Grande, la zona della spiaggia, delimitata a sud e nord da due imponenti costoni di roccia.

Il centro storico e piazza San Rocco

Il centro storico di Scilla, chiamato San Giorgio, si sviluppa intorno a piazza San Rocco (patrono) che accoglie l’omonima chiesa e il Comune e che s’estende su un costone roccioso a strapiombo sul panorama affacciato sullo Stretto di Messina. Un’altra perla architettonica della cittadina è la Chiesa cinquecentesca dello Spirito Santo. Inoltre, la settimana di Ferragosto si celebra la Festa di San Rocco con eventi religiosi, processioni e fuochi d’artificio.

Trattandosi di un borgo di pescatori, il pesce la fa da padrone anche a tavola. Deliziosa, ad esempio, è proprio la parmigiana di pesce spada, o il classico panino “di strada” col pesce spada.

Come votare per Scilla

Sosteniamo la nostra terra, votare è facile: vai su http://www.hotel.info/it/citymoments/top-coste-italiane-2016/scilla/ spunta la casella “non sono un robot” e aiuta Scilla conquistarsi il riconoscimento Top Coste Italiane 2016.

Potrai contribuire ad eleggere la città Top Coste Italiane 2016 fino al 4 maggio 2016. E per i 5 votanti più fortunati, ci sono 5 voucher Hotel Info da 100 euro ciascuno in palio!

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