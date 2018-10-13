Super botto di mercato nel campionato regionale di C Silver. La Scuola di Basket Viola comunica di aver ingaggiato Vittorio Soldatesca.

L’atleta reggino, classe 1983 è cresciuto cestisticamente tra la Scuola di Basket e l’Azzurrina diventando uno dei giocatori più rappresentativi del campionati di Serie C e non solo.

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Ala forte potente e volitiva che ha saputo migliorare il proprio bagaglio tecnico anno dopo anno diventando, all’occorrenza, una spina nel fianco delle difese avversarie: il suo tiro da tre punti è, ormai, un marchio di fabbrica importante che può scardinare qualsiasi tipo di schema. Ha vinto il titolo di Campione d’Italia di Basket con il Csi della Noir.

Ha militato per tante stagioni nella vecchia C nazionale vestendo i colori di Audax, Vis e Nuova Jolly. E’ reduce dal annate di alto livello con Val Gallico e Vis Reggio.

Ha vinto la Serie D a Messina con la Basket School, militando, anche nella C Silver siciliana.

Oggi, si rimette in gioco: ritrova il suo Gm ai tempi del Val Gallico Paolo Tripodi, il suo Coach Polimeni ed i suoi ex compagni nella stagione alla Vis Barrile e Viglianisi.