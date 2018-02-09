Nell’ambito delle azioni e della programmazione che ha come obiettivo monitorare lo stato e l’effettività del diritto allo studio di tutti i bambini e i ragazzi della città, l’esecutivo comunale presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di completamento della nuova costruzione della scuola elementare di San Sperato.

Si tratta di un investimento di più di un milione di euro, contemplato dal Piano triennale delle Opere Pubbliche comunali. Le somme saranno attinte in parte tramite devoluzione di residui di mutui della Cassa Deposito e Prestiti resesi disponibili a seguito di opere comunali completate o realizzate mediante altri fondi di natura straordinaria, nazionali od europei.

Tuttavia la parte più cospicua dell’impegno ( quasi 800 mila euro) proviene dall’assegnazione che scaturisce dalla partecipazione del Comune di Reggio Calabria all’ avviso pubblico regionale di selezione di progetti destinati all’adeguamento sismico e completamento degli edifici scolastici, bandito nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria e del Piano per il Mezzogiorno- Individuazione di interventi di edilizia scolastica.

Il procedimento scuola di San Sperato passa ora alla successiva fase di predisposizione degli atti finalizzati ad avviare la gara di appalto dei lavori.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria