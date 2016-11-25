City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Scuole chiuse per allerta meteo, l’ordinanza del Sindaco

Il sindaco ordina la chiusura di tutte le scuole per sabato 26 novembre, con strade chiuse e stop anche in altri comuni della provincia

25 Novembre 2016 - 17:00 | di Vincenzo Comi

Allerta meteo a Reggio Calabria, immagine d'archivio dell'ordinanza del sindaco sulle scuole

Nella giornata di sabato 26 novembre le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo. Lo stabilisce l’ordinanza Sindacale n. 176  del 25.11.16.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ordina quindi la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani. Saranno chiuse non solo le scuola ma anche alcune strade tra cui la Via Marina e la Villa Comunale e le vie alberate della città a partire dalla giornata di oggi dalle ore 17.00 e di domani 26.11.2016.

Le scuole rimarranno chiuse anche in altri comuni della provincia di Reggio Calabria:

Cinquefrondi (RC)

Samo (RC)

Careri (RC)

Bianco (RC)

San Luca (RC)

Sotto l’ordinanza completa.

Allerta meteo a Reggio Calabria: scuole chiuse sabato 26 novembre

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giuseppe FalcomatàBiancoCareriCinquefrondiReggio CalabriaSamoSan Luca Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?