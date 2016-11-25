Scuole chiuse per allerta meteo, l’ordinanza del Sindaco

Nella giornata di sabato 26 novembre le scuole rimarranno chiuse per allerta meteo. Lo stabilisce l’ordinanza Sindacale n. 176 del 25.11.16.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ordina quindi la chiusura di tutte le scuole per la giornata di domani. Saranno chiuse non solo le scuola ma anche alcune strade tra cui la Via Marina e la Villa Comunale e le vie alberate della città a partire dalla giornata di oggi dalle ore 17.00 e di domani 26.11.2016.

Le scuole rimarranno chiuse anche in altri comuni della provincia di Reggio Calabria:

Cinquefrondi (RC)

Samo (RC)

Careri (RC)

Bianco (RC)

San Luca (RC)

Sotto l’ordinanza completa.