SegnaliAmo Reggio Calabria: il portale web a portata del cittadino

Guasti e disservizi si segnalano con un clic: nasce il portale SegnaliAmo Reggio Calabria, utilizzabile anche da smartphone e social

di Federica Geria – Sei un cittadino e vorresti segnalare un qualsiasi problema, guasto, o disservizio in città? Ora puoi!

La piattaforma SegnaliAmo Reggio Calabria nasce proprio per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione di guasti e disservizi tramite portale web, smartphone, tablet, e profili Social Network collegati, in aggiunta ai canali tradizionali già previsti.

Il cittadino in pochi click, tramite un sistema unico e centralizzato di gestione delle segnalazioni e monitoraggio dei procedimenti correlati, ha la possibilità di inviare direttamente al comune segnalazioni di ogni tipo, come ad esempio stato del manto stradale, guasti alla rete idrica e fognaria, manutenzione verde pubblico, raccolta differenziata, abusi edilizi ecc.

SegnaliAmo Reggio Calabria è sviluppata in modo da raccogliere tutti i dati in un Registro Unico delle Segnalazioni, condiviso tra i vari uffici coinvolti, e consente di accelerare l’iter di presa in carico e di lavorazione della richiesta.

L’utente, una volta inviata la propria segnalazione, potrà verificare di persona lo stato di avanzamento dell’iter amministrativo relativo alla gestione della propria segnalazione e, se registrato, riceverà delle notifiche push tramite email.

L’obiettivo della piattaforma, basata su trasparenza, semplificazione dei processi e partecipazione, è sicuramente quello di “costruire una mappatura precisa di tutte le segnalazioni che arriveranno” – dichiara il Sindaco Giuseppe Falcomatà – “Allo stesso tempo sarà uno strumento di stimolo per i settori e gli uffici che gestiranno le segnalazioni. Monitorare un territorio vasto come quello della nostra città, soprattutto alla luce delle diverse problematiche che abbiamo riscontrato a causa della lunga fase di stasi sulle manutenzioni, è un compito certamente non facile. Ma con lo sviluppo del nuovo programma questo obiettivo sarà raggiunto più facilmente e soprattutto il cittadino avrà la possibilità di interfacciarsi con un sistema che tiene traccia delle segnalazioni consentendo a tutti di partecipare attivamente ai meccanismi di governo della città”.

IL SITO: http://segnaliamo.reggiocal.it/#