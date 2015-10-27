Esperti dalla Repubblica Ceca e dalla Finlandia a Reggio Calabria per parlare di sistemi 5G, Internet of Things e Quality of Experience degli utenti

Il prossimo giovedì 29 ottobre alle 10:00 presso l’Aula del Consiglio – 5° Piano – di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si terrà il seminario: “Emerging Wireless Networks: Challenges and Perspectives” tenuto dal dott. Jiri Hosek – Brno University of Technology, Repubblica Ceca, dal dott. Sergey Andreev – W.I.N.T.E.R. Group, Tampere University of Technology, Finlandia e dalla dott.ssa Olga Galinina – W.I.N.T.E.R. Group, Tampere University of Technology, Finlandia.

L’iniziativa è organizzata dal Laboratorio di Telecomunicazioni – ARTS (Advanced Research into Telecommunication Systems) del dipartimento DIIES, nell’ambito dell’attività di internazionalizzazione e del programma di mobilità degli studenti e dei ricercatori.

Il seminario si focalizzerà su tematiche relative ai sistemi di quinta generazione (sistemi 5G) ed affronterà problematiche di cooperazione su 5G Internet of Things, di gestione delle risorse radio nei sistemi di comunicazioni Device-to-Device, Machine-to-Machine e studi sulla Quality of Experience degli utenti nei futuri sistemi 5G.

Il programma è consultabile al link