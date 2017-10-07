Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano, prende atto, con enorme soddisfazione, della inclusione del “Sentiero del Brigante” nell’Atlante dei cammini d’Italia realizzato dal ministero di beni culturali e turismo, che gli ha assegnato un posto di di rilievo all’interno del “Sistema” dei Sentieri che si basa, tra l’altro, su una connessione diretta non solo con tutti i Paesi e le istituzioni Ue, ma anche all’interno del network che vede il Consiglio d’Europa, l’Istituto europeo degli itinerari culturali e l’Associazione europea delle vie Francigene

Il sentiero è una struttura sentieristica con tutti i crismi quella allestita dal Gruppo escursionisti d’Aspromonte (GEA) seguendo standard internazionali per sicurezza, accoglienza e coerenza del percorso. E che in Calabria va ad aggiungersi al solo Cammino di San Francesco di Paola.

Il Sentiero del Brigante, infatti, è stato pensato e realizzato come itinerario di lunga percorrenza per i numerosi escursionisti che, zaino in spalla, amano il viaggio a piedi.

Tale riconoscimento contribuisce alla crescita della visibilità del’area che fa capo al Parco Nazionale d’Aspromonte, presupposto indispensabile del futuro turistico del nostro territorio.