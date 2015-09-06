Serata di beneficenza per il ‘Centro Antiviolenza – Casa delle Donne’
Il Soroptimist Club di Reggio Calabria organizza la serata benefica Ogni nota una carezza per te a favore del Centro Antiviolenza Casa delle Donne, con musica e apericena
06 Settembre 2015 - 13:19 | di Federica Geria
Sarà il gruppo musicale M&M (Medici e Musica) a trasportare il pubblico sulle note delle loro canzoni durante la serata di beneficenza “Ogni nota una carezza per te”, a favore del “Centro Antiviolenza – Casa delle Donne“, organizzata daI Soroptimist Club di Reggio Calabria.
La donazione di un dipinto all’associazione
Tra le varie iniziative della serata benefica, la reggina Daniela Labate dona uno dei suoi dipinti all’associazione, dichiarando:
“Credo che il nostro sociale sia ormai intriso di grandi tristezze. Un sociale che a volte toglie il respiro, per l’efferata violenza che in esso purtroppo riscontriamo. Esiste però in noi la voglia di gridare basta ad ogni forma di violenza, ed in questa circostanza potremmo urlare basta alla violenza alle donne, con un urlo che produca un eco talmente forte, da stordire e far rinsavire tutti coloro che attraverso la violenza credono di innalzare il proprio ego. Mi piacerebbe la partecipazione di tanti uomini…le donne ci saranno e dimostreranno che esiste una solidarietà femminile in grado di debellare ogni forma di degrado psicologico e fisico per il quale spesso si diventa vittime indifese. Con la mia partecipazione, attraverso la donazione di un mio dipinto spero che questo sociale, sia anche un punto di aggregazione per il raggiungimento di quel subliminale bisogno di dare un senso alla vita.”
Un appuntamento da non perdere, quello dell’ 8 Settembre, ore 21:00, alla Luna Ribelle, per una fantastica serata solidale, compresa di una ricchissima apericena e intrattenimento musicale di qualità.
Come partecipare alla serata
Chi vuole partecipare alla serata può rivolgersi alla Parafarmacia Creazzo (Via Giuseppe De Nava, 60, R. C.) tel. 096525262 o contattare Il numero di cell. 3285812576.
“Una carezza non si nega a nessuno…e quindi Ogni nota una carezza per te!”
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