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Serie D: le modalità di svolgimento dei play off. Il regolamento in caso di parità tra due o più squadre

La Reggina ha giocato tre finali, vincendone solo una

08 Ottobre 2026 - 11:41 | Comunicato

Alberto Acquadro Reggina ()

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le modalità di svolgimento dei playoff valide per la stagione in corso. Confermato il format delle ultime edizioni del campionato, con le squadre classificate dal 2° al 5° posto di ogni girone della Serie D che si affronteranno in semifinali e finale (gioca in casa la migliore classificata).

Il regolamento prevede gare secche con eventuali supplementari (consentita una sostituzione aggiuntiva negli ulteriori 30′ di gioco), ma non rigori: in caso di parità al termine dell’extra time, a passare il turno o vincere i playoff saranno i club col miglior piazzamento in campionato.

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Nella ipotesi che al termine del campionato si verifichino situazioni di parità fra due o più squadre aventi titolo a partecipare ai playoff, la classifica sarà stabilita tenendo conto nell’ordine:

– dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate
– della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri
– della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato
– del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato
– della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D
– del sorteggio

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