Serie D: mister Trocini potrebbe tornare subito in panchina

E’ stato esonerato dalla Reggina dopo la sconfitta subìta dagli amaranto in casa contro la Vigor Lamezia, arrivata dopo quella ancora più pesante soprattutto per i tifosi, nel derby con il Messina. Bruno Trocini dopo due tentativi falliti era convinto di riportare la Reggina tra i professionisti ma alla terza stagione consecutiva in panchina, la sua avventura è durata solo otto giornate.

Il suo posto è stato preso da Alfio Torrisi e alla prima è stata immediatamente vittoria, seppur sofferta sul campo della Sancataldese. Ma per Bruno Trocini, secondo quanto riportato dai colleghi di seried24, potrebbero aprirsi nuove possibilità in quella squadra che negli anni passati ha già allenato: “Il futuro di Tommaso Coletti sulla panchina della Virtus Francavilla non è assicurato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club pugliese starebbe valutando anche il profilo di Bruno Trocini come sostituto. L’allenatore, reduce dall’esperienza con la Reggina, ha lasciato un ottimo ricordo a Francavilla ed è tra i profili valutati dalla società“.

Attualmente la Virtus Francavilla si trova all’undicesimo posto in classifica con soli 10 punti conquistati in nove partite giocate. La gara con l’Heraclea, persa in casa, si è conclusa con la contestazione dei tifosi…