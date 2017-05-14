Il settimanale “Oggi” elogia due giovani reggini

Il settimanale “Oggi“, diretto da Umberto Brindani in una delle sue rubriche, dà merito al lavoro di due giovani reggini mettendo in evidenza la loro azienda che valorizza una delle nostre ricchezze, il bergamotto.

“Non solo profumo: il bergamotto di Calabria regala gusto ai piatti“, questo il titolo dell’articolo apparso sul numero di aprile, a firma dello chef Gianfranco Vissani, che in “Visti da Vissani” gira l’Italia a caccia delle eccellenze del territorio e le presenta ai lettori di “Oggi“.

L’articolo di Gianfranco Vissani

Di seguito l’articolo di Vissani:

“USATO AL POSTO DEL LIMONE, DA’ UN TOCCO AROMATICO ALLE RICETTE, O DIVENTA UNA BEVANDA“

Biodream e il bergamotto in cucina

La Calabria ha un territorio spettacolare che custodisce tante piccole eccellenze. Qui vivono persone straordinarie che cercano di sfruttare con intelligenza le opportunità che una natura generosa può offrire. E’ il caso di Biodream (letteralmente: sogno di vita) un’azienda che ha riscoperto il bergamotto, frutto autoctono che a Reggio Calabria assume i caratteri migliori. Simile al limone, ma con un gusto più deciso, si usa quasi esclusivamente come aroma, basti pensare al tè o ai profumi. Biodream ne ripropone un uso alimentare, oggi dimenticato. Il bergamotto diventa una bevanda rinfrescante: si mette il succo in una brocca d’acqua e un pò di miele. Sui piatti si usa come il limone, ma il tocco in più sarà meno acido e più aromatico. Ottimo con il pesce e i cibi a retrogusto amarognolo, ma anche su granite e gelati.

UN ORO VERDE PROFUMATISSIMO

Il prodotto: bergamotto di Reggio di Calabria Dop

Dove si Trova: quasi esclusivamente nella fascia costiera di Calabria

Le caratteristiche giallo come un limone ha forma più sferica e una buccia più spessa da cui si ricava un olio essenziale.

Dove si compra: agrumi e bergamotti biologici su biocitykm0.com

Sotto i due giovani reggini Francesco La Camiola e Valerio Politi e l’articolo di “Oggi”: