Shark & Groove alla Festa di Portosalvo
Dopo Italia's Got Talent e la tournée in Canada, Giuseppe Costanzo e Antonio Callè tornano nella Locride per il concerto della Festa di Portosalvo
01 Settembre 2015 - 13:14 | di Federica Geria
Prima il successo televisivo con la partecipazione a Italia’s Got Talent, quindi il ritorno in pompa magna a casa e un lungo tour che li ha portati in diverse località del Canada.
Dopo diversi mesi di assenza, Giuseppe Costanzo e Antonio Callà, universalmente conosciuti come Shark & Groove, tornano nella Locride per animare una delle feste patronali più attese della stagione estiva.
Con un concerto in cui ci riproporranno i loro successi, tra cui anche “Il mondo gira“, colonna sono della campagna elettorale del sindaco Pietro Fuda, i due artisti contano di organizzare uno spettacolo di successo pari a quello organizzato dalla coalizione di centro sinistra dello scorso 7 giugno, avente questa volta come cornice la Festa di Postosalvo.
L’appuntamento è dunque in piazza Portosalvo, alle 21:30 del 7 settembre
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