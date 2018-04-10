Si conclude il ciclo di incontri di PietraKappa
Il sesto appuntamento sulla storia di Reggio nella toponomastica porta il pubblico nell'Ottocento, dal 1816 al terremoto del 1908, con degustazione al bergamotto
10 Aprile 2018 - 19:35 | di Vincenzo Comi
Si conclude il ciclo di incontri sulla storia di Reggio nella toponomastica, organizzato dalla botteguccia di PietraKappa, con il sesto appuntamento con il prof. Francesco Arillotta che ci parlerà della Reggio ottocentesca, con i grandi momenti della ricostituzione del capoluogo di provincia, nel 1816, della rivolta contro il Borbone, nel 1847, e con l’epopea garibaldina, nel 1860. Ma anche con la terribile apertura del XX secolo, con l’immane terremoto del 28 dicembre del 1908.
L’invito è per mercoledì 11 aprile alle ore 18,30, da PietraKappa in via della Giudecca 40. Al termine PK offrirà una degustazione di prodotti al Bergamotto di Reggio Calabria.
Vi aspettiamo.
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