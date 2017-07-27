Coldiretti e Anbi Calabria lanciano le proposte per una nuova politica delle acque. Il convegno al quale parteciperà il presidente della Regione Mario Oliverio e avrà tra i relatori l’importante presenza di Giuseppe Blasi, Capo Dipartimento MIPAAF – Politiche Europee Internazionali e Sviluppo Rurale e Massimo Gargano Direttore Generale ANBI, si terrà Lunedì 31 Luglio 2017 ore 17.30 a Crotone Sala BCC Crotone in via Unione Europea,15. Il tema è: Aprire i cantieri dell’acqua e…..riparte la Calabria”.

Il tema della siccità e i danni stimati

In questi giorni il tema della siccità è stato al centro delle cronache e della conta dei danni che Coldiretti ha stimato in 310milioni di €uro.

La situazione si presenta difficile in diverse aree della Calabria , con situazioni di particolare criticità. Per superare l’emergenza occorre porre al centro la necessità di una programmazione e di una pianificazione degli interventi attraverso il PSRN, FSC,POR, Patto per la Calabria che consentiranno di evitare il ripetersi in futuro di crisi dovute a situazioni climatiche che ormai si verificano ciclicamente. Questo, si rende necessario per l’agroalimentare made in Calabria, per il reddito e la competitività delle produzioni agricole e per contrastare la siccità.

Il convegno e gli interventi previsti

Di questo e di una seria politica di valorizzazione della risorsa idrica si parlerà quindi nel convegno organizzato da Coldiretti e ANBI Calabria nel quale sono previsti inoltre gli interventi di: Marsio Blaiotta Presidente, ANBI Calabria, Benito Scazziota Tecnico ANBI, Roberto Torchia Presidente Consorzio Ionio Crotonese, Nicodemo Oliverio Capogruppo PD Commissione Agricoltura Camera dei Deputati e Pietro Molinaro Presidente Coldiretti Calabria. Molto attese le conclusioni del Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio.