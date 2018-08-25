Uno straordinario successo di partecipazione civica. Più di un migliaio i cittadini che hanno partecipato alla giornata di apertura di S’INTESI, il villaggio delle idee, che ha aperto i battenti ieri venerdi 24 agosto sul Lungomare Falcomatà nell’area della stazione Lido. Nonostante l’annunciata allerta meteo, che aveva generato preoccupazione nelle 24 ore precedenti, sono stati tantissimi i cittadini, le associazioni, le realtà del territorio, che hanno risposto presente alla chiamata alla partecipazione civica promossa dall’Associazione La Svolta e Reset.

Il dibattito ‘La collina: le radici nel futuro’

Dopo l’apertura del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha ringraziato i promotori dell’iniziativa e le tante realtà civiche ed istituzionali coinvolte nell’evento, l’area dibattiti è stata inaugurata dall’incontro dal tema “La collina: le radici nel futuro”. A confrontarsi sul tema, nella ricca cornice di pubblico che ha assistito all’evento, i consiglieri comunali Rocco Albanese, Giuseppe Sera e Vincenzo Marra, insieme alle realtà più attive sul territorio della cintura collinare della Città: il coordinamento di quartiere di Arghillà, l’Associazione Pro Podargoni, il Comitato Salice, l’Associazione Biesse, la Cooperativa Cinque Talenti, l’Associazione Tre Quartieri, il Centro Studi Colocrisi, l’Associazione Pro Vinco e Pavigliana, la Cooperativa Sant’Arsenio, l’Associazione Visioni Periferiche, l’Associazione Catartica Care e la Pro Loco di San Salvatore.

Un dibattito ricco e carico di spunti e di proposte, che ha focalizzato l’attenzione sul sistema collina, autentica ricchezza per la città di Reggio Calabria sulla quale l’Amministrazione Falcomatà ha programmato, avviato ed in parte già realizzato, importanti interventi infrastrutturali, come la strada Archi – Ortì, la riqualificazione dell’antica Motta Sant’Agata, i fortini di Pentimele e gli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Il dibattito sulle tematiche ambientali

Interessante e molto partecipato anche il secondo dibattito della giornata, chiusa poi dal concerto dei Katana Sound. Sul palco di S’INTESI, a confrontarsi sulle tematiche ambientali, gli Assessori Giovanni Muraca e Antonino Zimbalatti, il Consigliere metropolitano Antonino Nocera, i consiglieri comunali Valerio Misefari e Paola Serranò, l’Amministratore di Avr Claudio Nardecchia. Intervenuti al dibattito il Parco Nazionale dell’Aspromonte con il suo vicepresidente con funzioni di presidente Domenico Creazzo, l’Ordine degli Agronomi, l’Associazione Italiana Biologi, il Coordinamento per l’Ambiente, la Commissione Politiche giovanili del Comune, la Pro Loco Reggio Sud, la Tribù del Fare, l’Osservatorio Nazionale Amianto e Deep Seas. Interessante spunto è giunto dai rappresentanti dei Verdi che, nelle parole dell’attivista Vincenzo Giordano, hanno lanciato l’idea, già promossa dal sindaco Falcomatà, di coinvolgere la cittadinanza in una petizione popolare contro l’ipotesi di trasferimento del traffico pesante al porto di Reggio Calabria. Una battaglia abbracciata dal villaggio e dall’intero parterre di associazioni, soggetti istituzionali e realtà civiche presenti al dibattito che avrà immediati risvolti già a partire dalle prossime settimane.

Dopo il successo della prima giornata si replica oggi con il forum sugli impianti sportivi con i delegati allo sport del Comune, Giovanni Latella, della Città Metropolitana, Demetrio Marino, e della Regione Calabria, Giovanni Nucera, e con i rappresentanti del Coni, Marisa Lanucara, delle Federazioni Sportive, delle associazioni e delle società sportive che replicheranno in serata con il dibattito “Lo Sport: spazi sociali e luoghi del cuore”.

Il pomeriggio dedicato ai quartieri

Nel pomeriggio spazio ai quartieri con gli Assessori Anna Nucera, Lucia Nucera, i consiglieri Nancy Iachino e Giovanni Minniti, il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto e Demetrio Battaglia, e alla cultura con l’Assessore Irene Calabrò, i Consiglieri Metropolitani Demetrio Marino, Filippo Quartuccio e Eduardo Lamberti Castronuovo, insieme a Gimo Polimeni e al consigliere comunale Nicola Paris.

Chiusura di giornata ancora a tema sport quando il villaggio S’INTESI si tingerà di nero arancio con la presentazione della Viola Reggio Calabria, con l’intervento del Presidente Aurelio Coppolino ed il concerto dei Blaskom.