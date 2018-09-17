Dal cinesino al bergamotto, alle dita d'apostolo: la Cremeria Sottozero propone una pasticceria che unisce tradizione reggina e novità

Se da un lato il protagonista è quasi sempre lui, il gelato, è vero anche che il locale del centro città reggino punta gran parte della sua economia sui dolci e su una pasticceria fatta di antiche tradizioni ma sempre all’avanguardia.

Dal cinesino al bergamotto, agrume che cresce solamente nella nostra città, passando per le tradizionali “dita d’apostolo“, dolci con l’aspetto di un cannolo siciliano, ripieno di cioccolato, le proposte della Cremeria Sottozero sono un vero e proprio omaggio a Reggio Calabria, alla sua storia ed alle sue antiche tradizioni culinarie.

Varietà di mignon e porzioni per ogni esigenza

Varietà è la parola d’ordine di Sottozero che, attraverso le sue prelibatezze, cerca in ogni modo di soddisfare le esigenze di tutta la clientela. Non solo grandi porzioni dunque, ma anche una vasta selezione di mignon per permettere ai più golosi di gustare tutti i prodotti.

Da non dimenticare sono anche le gustosissime millefoglie di crema chantilly alle fragoline di bosco, una vera e propria gioia per il palato!

Tradizione e innovazione nei dolci rivisitati

Alla Cremeria Sottozero la tradizione è sempre accompagnata dall’innovazione, per questo al fianco dei tipici dolci da pasticceria locale potrete trovare anche qualcosa di un po’ più moderno ed in un certo senso “rivisitato”. Non è forse anche la cucina un’arte?

Con i dolci realizzati dai maestri pasticceri di Sottozero potrai imbandire la tua tavola per le occasioni più importanti, ma anche allietare una domenica pomeriggio o migliore il tuo umore nelle giornate un po’ buie.

Soddisfa il tuo palato e condividi la dolcezza con i prodotti studiati e creati dalla Cremeria Sottozero.