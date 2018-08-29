Avete già sentito parlare del Festival del gelato artigianale che sta per arrivare a Reggio Calabria? Si chiama Scirubetta ed avrà luogo nella nostra bellissima città durante i giorni che coincidono con le festività Mariane, dall’8 all’11 settembre.

Si tratta di una manifestazione di tutto rispetto, conosciuta a livello nazionale che vedrà all’opera 24 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia, ognuno dei quali presenterà un nuovo gusto esclusivo pensato appositamente per l’evento!

Pensate al festival del gelato e pensate poi di poterci trovare il vostro gelato preferito! La Cremeria Sottozero infatti non poteva non partecipare all’iniziativa che coinvolgerà grandi e piccini, esperti del settore e non, per 5 giorni di full immersion nel settore del gelato.

La location prestabilita, dove i reggini potranno trovare fra i tanti anche lo stand di Sottozero, è la stazione Lido sul Lungomare Falcomatà, uno dei palcoscenici più belli della vita reggina. Se non vedete l’ora di assaggiare le prelibatezze della Cremeria Sottozero è utile che ricordare che durante i giorni del Festival sarà possibile assistere anche a spazi di approfondimento, corsi per aspiranti gelatieri, spettacoli, show cooking, animazione dedicata ai più piccoli e tanto altro ancora.

E chissà quale sorpresa Sottozero ha in serbo per noi? Le scommesse sono aperte, adesso non resta che attendere pazientemente e preparare il palato ad un’esplosione di gelato!

Sottozero è sempre con voi.