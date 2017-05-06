Spaghetti con le cozze, piatto estivo e gustoso. La ricetta

Se si è al mare infatti la pasta con le cozze è quasi d'obbligo

Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le migliori ricette della nostra terra. Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione.

Oggi protagonista dell’appuntamento è un primo leggero e gustoso, gli spaghetti con le cozze. In Calabria amiamo assaporare pietanze a base di pesce, soprattutto con l’arrivo dell’estate. Se si è al mare infatti la pasta con le cozze è quasi d’obbligo: si tratta di un piatto saporito che racchiude tutto il sapore del mare, ricco inoltre, grazie alla presenza di questi molluschi, di sali minerali, come calcio e potassio.

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Vediamo la ricetta insieme degli spaghetti con le cozze!

INGREDIENTI

400 gr spaghetti

1 kg cozze

500 gr polpa di pomodoro

1 spicchio aglio

1 ciuffo prezzemolo

olio extra vergine d’oliva

sale

PROCEDIMENTO

Iniziamo lavando innanzitutto le cozze raschiandole leggermente con una spugnetta, disponiamole poi in un tegame con l’olio, copriamo e cuociamo fino a quando le valve si aprono. Poi una volta tolto il tegame del fuoco sgoccioliamo le nostre cozze eliminando il guscio, recuperando quindi i molluschi e filtriamo il liquido di cottura.

Prendiamo poi una casseruola e soffriggiamo l’aglio con l’olio, versiamo la polpa di pomodoro, saliamo e continuiamo a cuocere con fiamma moderata per circa 15 minuti.

Aggiungiamo adesso le cozze e un mestolo del liquido di cottura messo precedentemente da parte e lasciato cuocere per altri 15 minuti, mescolando di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.

Cuciniamo gli spaghetti in acqua salata e scoliamoli. Condiamoli quindi con il sugo appena preparato, disponiamoli nel piatto da portata e insaporiamoli con del prezzemolo tritato.

Gli spaghetti con le cozze sono pronti per essere gustati, magari accompagnati da un buon vino calabrese e in una location vista mare!

Buon appetito e alla prossima, con un nuovo appuntamento di Sapori di Calabria