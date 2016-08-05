Sport Music Show: all’Arena dello stretto l’evento di pallacanestro dell’estate

Il 13 e 14 agosto sul Lungomare di Reggio Calabria arriva Sport Music Show, due notti tra tornei di basket, musica e spettacolo

Sbarca a Reggio Calabria un evento senza precedenti: Sport Music Show. Due notti di pallacanestro, musica e tanto spettacolo, il 13 e il 14 agosto, nel fantastico scenario dell’Arena dello Stretto, cuore pulsante del Lungomare di Reggio Calabria.

Organizzato da #Ntc Sport Industries, Touring 104 e Reggioacanestro.it, l’evento prevede l’iscrizione a moltissimi tornei: Tre contro Tre, tiro impossibile, 5vs5, Slam Dunk. Partecipare è semplicissimo: basterà inviare una mail a sportmusicshow@gmail.com, specificando la categoria a cui volete partecipare, il nome e i componenti della vostra squadra.

Il costo per ciascuna squadra è di 50 €, con una promozione speciale per chi partecipa a più categorie.