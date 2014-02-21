Springfield è di Lego, arrivano i mattoncini firmati Simpson

-di Laura Maria Tavella. I Simpson diventano Lego. Da diversi mesi circolavano voci non confermate sulla possibilità che LEGO e 20th Century Fox, la società che produce “I Simpson”, stessero avviando una collaborazione per una nuova serie di giocattoli. Sui social network era stata condivisa una foto di Homer Simpson in versione LEGO, ma senza che ci fossero conferme sulla sua originalità. LEGO adesso conferma che, a partire dal prossimo febbraio, metterà in vendita una nuova serie di giocattoli da montare ispirata alla serie televisiva statunitense “I Simpson”. Il primo set sarà costituito dalla casa dei Simpson, da tutti i componenti della famiglia (Marge, Homer, Bart, Lisa e Maggie) e dal vicino Ned Flanders.

L’iniziativa è stata organizzata per il 25esimo anniversario della serie televisiva, che fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel dicembre del 1989.I mattoncini che si ispirano al popolare cartoon statunitense saranno in vendita a partire da febbraio prossimo negli Usa. I primi personaggi disponibili saranno venduti per un costo complessivo di circa 200$ (l’equivalente di 146 euro). A maggio finiranno sul mercato altre 16 mini figure ufficiali (al prezzo di 4 $ ciascuna) e a fine maggio arriveranno anche in Italia.