Hanno partecipato atleti provenienti dalla Puglia ,Sicilia e Calabria con i rispettivi maestri e la partecipazione dei tecnici federali. È un’ attività importante che la Federazione Italiana Tennis , in sinergia con circoli e tecnici, ha proposto in questo 2018 con il duplice scopo di dare l’opportunità a tutti coloro che hanno iniziato da poco di migliorare le proprie competenze tecniche e di dare l’opportunità ai tecnici specializzati di fare esperienza sul campo.

Grande progressione didattica è stata proposta dai Tecnici Nazionali Giancarlo Bonasia ed Alberto Setti che hanno illustrato passo passo tutte le fasi ( dal riscaldamento in campo, alla tecnica, tattica, un corretto uso della sedia ed alla parte conclusiva come giocare una partita).

La Federazione Italiana Tennis crede e investe nello sviluppo e nella ricerca e formazione del tennis in carrozzina in sinergia con il Comitato Italiano Paralimpico. Questa disciplina, grazie alla passione di atleti tecnici e dirigenti, è entrato a far parte della grande famiglia del movimento Paralimpico italiano, che con i suoi valori positivi gioca un ruolo di primo piano proponendosi come modello sportivo, sociale e culturale.

Leggi anche

Grande soddisfazione da parte di tutto lo staff del Circolo Crucitti che ha organizzato questo evento e tutti pronti per organizzare altri appuntamenti importanti nella nostra città.