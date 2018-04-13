Otto atleti da Puglia, Sicilia e Calabria con i rispettivi maestri e i tecnici federali: il 14 e 15 aprile stage tecnico e torneo di tennis in carrozzina

Si comunica che nei giorni 14-15 aprile presso il Circolo Tennis Crucitti di via Galvani si svolgerà uno stage tecnico ed un Torneo di Tennis in Carrozzina . Saranno presenti otto atleti provenienti dalla Puglia ,Sicilia e Calabria con i rispettivi maestri e la partecipazione dei tecnici federali. È un’ attività importante che la FIT, in sinergia con circoli e tecnici, ha proposto in questo 2018 con il duplice scopo di dare l’opportunità a tutti coloro che hanno iniziato da poco di migliorare le proprie competenze tecniche e di dare l’opportunità ai tecnici specializzati di fare esperienza sul campo.