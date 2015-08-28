Stasera il Cabaret di Piero Procopio in ‘Chistu é di Nostri’
Famiglia, matrimoni e funerali alla calabrese: una serata di risate con Piero Procopio chiude la rassegna Il teatro sul terrazzo
28 Agosto 2015 - 12:40 | di Federica Geria
Grande serata all’insegna del cabaret. Si conclude Venerdì 28 agosto alle 21,30 la rassegna teatrale “il teatro sul terrazzo, un teatro…da gustare”. Il Cabaret di Piero Procopio in “Chistu é di Nostri” é uno spettacolo che ha come tema i vizi e l virtù di noi Calabresi, ancorati a tradizioni “piuttosto” arcaiche. La comicità farà un salto sulle dinamiche familiari del Calabrese, combattuto tra madri perno centrale della nostra vita e figli amanti del consumismo e dei social network; e sugli aspetti buffi dei due riti classici per eccellenza: “Matrimoni” e “Funerali” (Alla Calabrese!). Il nostro modo di mangiare abbondante e “cundutu” farà da cornice ad una famiglia capitanata da una moglie vera e da un’ incontrastata padrona di casa…insomma di tutto e di più! Vi aspettiamo per condividere insieme mille risate!
Nella stessa serata verrà premiata la Compagnia più votata dal pubblico con il Premio “Omaggio alla mia Terra” consistente in una pregiata targa ricordo e un cesto di prodotti tipici locali.
POSTI UNICI- PARCHEGGIO RISERVATO
Per info e prenotazioni: Tel. 096548247 Cel: 3924055945
Email: info.funnyclub@gmail.com Funny Club, via Tirrenica,5 Archi(di fronte Bingo)
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