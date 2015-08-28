Stasera il Cabaret di Piero Procopio in ‘Chistu é di Nostri’

Grande serata all’insegna del cabaret. Si conclude Venerdì 28 agosto alle 21,30 la rassegna teatrale “il teatro sul terrazzo, un teatro…da gustare”. Il Cabaret di Piero Procopio in “Chistu é di Nostri” é uno spettacolo che ha come tema i vizi e l virtù di noi Calabresi, ancorati a tradizioni “piuttosto” arcaiche. La comicità farà un salto sulle dinamiche familiari del Calabrese, combattuto tra madri perno centrale della nostra vita e figli amanti del consumismo e dei social network; e sugli aspetti buffi dei due riti classici per eccellenza: “Matrimoni” e “Funerali” (Alla Calabrese!). Il nostro modo di mangiare abbondante e “cundutu” farà da cornice ad una famiglia capitanata da una moglie vera e da un’ incontrastata padrona di casa…insomma di tutto e di più! Vi aspettiamo per condividere insieme mille risate!

Nella stessa serata verrà premiata la Compagnia più votata dal pubblico con il Premio “Omaggio alla mia Terra” consistente in una pregiata targa ricordo e un cesto di prodotti tipici locali.

POSTI UNICI- PARCHEGGIO RISERVATO

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