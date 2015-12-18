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Stella dello Stretto: la prima Notte Bianca di Santa Caterina

Sfilata di auto d'epoca, musica, artisti di strada e un trenino per i bambini animano il quartiere a nord di Reggio Calabria

18 Dicembre 2015 - 14:30 | di Federica Geria

Arte e spettacoli di strada alla Notte Bianca di Santa Caterina, Reggio Calabria

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L’Associazione Culturale Stella dello Stretto organizza la prima edizione della Notte Bianca di Santa Caterina. L’evento è in programma domani, 19 dicembre 2015, a partire dalle ore 17.00, all’interno del territorio di S.Caterina, quartiere a nord di Reggio Calabria.

Il programma prevede la partecipazione del gruppo Cinquecentisti “Bronzi di Riace”, capitanati da Francesco Laganà, che sfileranno per le strade del rione a bordo delle loro auto d’epoca. Nel corso del pomeriggio e della serata previsti spettacoli musicali, l’esibizione di artisti di strada, balli caraibici e karaoke e il trenino per i bambini che attraverserà le vie del quartiere. L’organizzazione della Notte Bianca a Santa Caterina è stata possibile grazie alla collaborazione dei commercianti della zona.

Notte Bianca di Santa Caterina a Reggio Calabria, evento di Stella dello Stretto

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