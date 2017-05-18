Studenti del Liceo “E.Fermi” al Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese

L’iniziativa inserita nelle iniziative della Settimana della Bonifica

Si consolida con la visita alla Diga Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto gestita da Consorzio di Bonifica di Crotone, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro che gli studenti delle classi III A, III E e IV E del Liceo Statale “E.Fermi” di Catanzaro Lido stanno svolgendo negli Uffici del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese. L’iniziativa è inserita e combacia perfettamente con il più ampio programma della Settimana della Bonifica organizzata dal Consorzio presieduto da Grazioso Manno e che ha come tema “Acqua identità e futuro dei territori”. Gli studenti accompagnati dalla prof.ssa Ester Pulega e dai funzionari del Consorzio Catanzarese, hanno avuto conferma delle straordinarie capacità di programmazione e professionali che gli Enti consortili hanno nella gestione della risorsa idrica che incide direttamente sullo sviluppo dei territori e assicura l’agricoltura con prodotti di qualità. I tecnici del Consorzio grazie al geom. Biagio Iannuzzi e ai giovani ingegneri formatisi all’UNICAL Giusy Gagliardi e Ernesto Ferlaino illustrando gli aspetti tecnici della diga hanno potuto irrobustire nei giovani studenti motivazioni e competenze utili all’orientamento universitario.