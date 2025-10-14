Città Metropolitana, grande successo al “Ttg Travel Experience” di Rimini 

Le aziende di settore coinvolte dall’Ente hanno raccolto l’interesse di numerosi buyer internazionali. Il sindaco Falcomatà soddisfatto: “La promozione del territorio è la strada giusta”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha ottenuto un grande successo durante il consueto ritorno al “TTG Travel Experience” di Rimini, l’evento italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale e la commercializzazione dell’offerta turistica italiana. L’evento, che si è svolto dall’8 al 10 ottobre, ha visto la partecipazione dell’Ente insieme ai suoi partner selezionati tramite avviso pubblico, nell’area espositiva realizzata in collaborazione con il Dipartimento del Turismo della Regione Calabria.

Un’Occasione per i Professionisti del Settore Turistico

Durante l’evento, gli albergatori, i tour operator, i consorzi turistici e gli agenti di viaggio hanno avuto l’opportunità di interfacciarsi con buyer e visitatori internazionali. Questo scambio ha permesso di instaurare importanti rapporti professionali e di raggiungere collaborazioni che contribuiranno a incrementare l’economia e le presenze turistiche sul territorio metropolitano.

Il TTG di Rimini si è confermato una vetrina prestigiosa e un’occasione imperdibile di marketing territoriale, dove la Città Metropolitana ha potuto promuovere con successo la propria identità attraverso il logo “Anima Autentica”. Questo brand, lanciato per enfatizzare un’identità chiara e distintiva, ha suscitato l’interesse di un pubblico internazionale.

Un’Importante Collaborazione con la Camera di Commercio

La partecipazione congiunta della Città Metropolitana e della Camera di Commercio, grazie a un protocollo d’intesa, ha potenziato ulteriormente l’azione amministrativa per la promozione delle bellezze paesaggistiche, dei prodotti tipici e delle eccellenze reggine. I costi ridotti e l’ampliamento degli spazi espositivi hanno permesso alle aziende turistiche locali di godere di maggiore visibilità, rafforzando così la presenza del territorio sul panorama internazionale.

La Soddisfazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà

A margine dell’evento, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto al TTG di Rimini, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle imprese locali in contesti internazionali. “La nostra terra eccelle in termini di unicità dell’offerta e potenzialità su cui far leva”, ha dichiarato Falcomatà. “L’attenzione dei buyer verso la proposta della Città Metropolitana, realizzata grazie a una proficua sinergia istituzionale, dimostra che la strada intrapresa è quella giusta.”

Il sindaco ha inoltre espresso apprezzamento per le imprese reggine, che hanno mantenuto alto il nome della Città, e ha rivolto un plauso al lavoro del settore Sviluppo Economico della Città Metropolitana, che ha onorato al meglio questo progetto di promozione territoriale con grande solerzia.