Un successo preannunciato per una serata straordinaria sotto le stelle del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

“Dedicato a te dalle onde dello Stretto” il concerto che l’Accademia del Tempo Libero ha realizzato per la città. E i cittadini hanno accolto l’invito e gremito l’Arena. Quattro gli artisti eccezionali che si sono esibiti circondati da una scenografia naturale dal grande impatto emotivo.

Si tratta del gruppo “Corde libere”, diretto dal M° Alessandro Calcaramo, il M° Adolfo Zagari e la sua fisarmonica, Cover Band Nomadi Libertà di volare e la cantante Marinella Rodà.

Quattro concerti in uno per una magica serata, alla quale gli apprezzati artisti calabresi hanno dato vita con il loro talento, proponendo dalla musica appartenente alla nostra tradizione popolare, ai choro brasiliani, rumba flamenca e la musica irlandese di Corde Libere.

Una serata che ha incantato il pubblico sulle note della cultura etnica; una parentesi estiva nella ricca programmazione che l’Accademia offre ai suoi soci durante l’anno sociale, tra numerose attività culturali di tutti i generi: incontri, conversazioni, musica, viaggi, sport e convivialità.