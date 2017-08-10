Successo per ‘Dedicato a te dalle onde dello Stretto’
Quattro artisti calabresi per una serata di musica etnica sul lungomare Falcomatà, nel concerto organizzato dall'Accademia del Tempo Libero
10 Agosto 2017 - 19:19 | di Pasquale Romano
Un successo preannunciato per una serata straordinaria sotto le stelle del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.
“Dedicato a te dalle onde dello Stretto” il concerto che l’Accademia del Tempo Libero ha realizzato per la città. E i cittadini hanno accolto l’invito e gremito l’Arena. Quattro gli artisti eccezionali che si sono esibiti circondati da una scenografia naturale dal grande impatto emotivo.
Si tratta del gruppo “Corde libere”, diretto dal M° Alessandro Calcaramo, il M° Adolfo Zagari e la sua fisarmonica, Cover Band Nomadi Libertà di volare e la cantante Marinella Rodà.
Quattro concerti in uno per una magica serata, alla quale gli apprezzati artisti calabresi hanno dato vita con il loro talento, proponendo dalla musica appartenente alla nostra tradizione popolare, ai choro brasiliani, rumba flamenca e la musica irlandese di Corde Libere.
Una serata che ha incantato il pubblico sulle note della cultura etnica; una parentesi estiva nella ricca programmazione che l’Accademia offre ai suoi soci durante l’anno sociale, tra numerose attività culturali di tutti i generi: incontri, conversazioni, musica, viaggi, sport e convivialità.
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