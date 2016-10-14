Successo di pubblico per la mostra ‘Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane’ – FOTO

Particolare successo di pubblico e di critica sta riscuotendo la mostra allestita presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane”, dove rimarrà visitabile gratuitamente fino al 26 ottobre.

Numerosi i visitatori provenienti anche da fuori provincia, e di gruppi organizzati di fotografi e appassionati di fotografia.

La mostra collettiva di Bluocean

In occasione dell’entrata in vigore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Bluocean presenta la mostra collettiva con scatti di grandi fotoreporter italiani e giovani talenti emergenti che hanno posato il loro sguardo sul territorio calabrese.

Tra le opere esposte a cura dei docenti del Bluocean’s Workshop e assidui collaboratori di National Geographic, diverse immagini pubblicate sulla rivista NatGeo e due opere tratte da “Stato d’Italia” di Emiliano Mancuso.

Un viaggio artistico e allo stesso tempo documentario nella Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso le visioni – specchio delle variegate sensibilità degli autori – di paesaggi contemporanei, allo stesso tempo estàtici, stereotipati o sopraffatti dall’illegalità; arti e tradizioni che caratterizzano questo territorio ai margini d’Italia, al centro del Mediterraneo.

L’incontro tra i maestri della fotografia e i giovani autori nasce con il Bluocean’s workshop, considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo non solo nazionale. Il Bluocean’s workshop, giunto alla settima edizione, è un evento patrocinato da National Geographic Italia di cui Bluocean è partner ufficiale.

Le opere e gli autori in mostra

27 opere fotografiche riprodotte in grande formato accompagnano il visitatore in una nuova suggestione; un cammino e un coinvolgente racconto tra antiche radici e rinnovate speranze.

Esporranno:

I docenti del Bluocean’s Workshop e photoreporter di National Geographic:

Giancarlo Ceraudo, Alessandro Gandolfi, Emiliano Mancuso, Antonio Politano, Sergio Ramazzotti, Bruno Zanzottera.

I fotografi: Cosimo Calabrese, Davide Crea, Alessandro Falcone, Nadia Giovinazzo, Valentina Giovinazzo, Daniele Ligato, Edoardo Lio, Andrea Mandara, Gianluca Meduri, Adele Sergi, Teresa Giordano, Giuseppe Vizzari, Valeria Ferraro.

Nota sul Bluocean’s Workshop

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 7° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter ed Erika Larsen.

Considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale, si caratterizza per l’originale metodologia applicata all’insegnamento.

I partecipanti sono impegnati in sessioni full immersion, d’aula o shooting sul campo, durante le quali, lavorando gomito a gomito con i maestri fotografi, si impegnano a realizzare un reportage fotografico seguendo i dettami di National Geographic.

Le diverse edizioni interessano tutto il territorio nazionale; diversi moduli del Bluocean’s Workshop sono stati ambientati in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Calabria e Sicilia e hanno consentito, oltre ad un più ampio confronto didattico, la documentazione delle straordinarie diversità che rendono unico il territorio nazionale.