Un grande successo, tutto nel segno dello stile e dell’eleganza. Creatività, originalità e manifattura hanno caratterizzato la seconda edizione del Concorso nazionale Nuovi talenti per la moda, nato con lo scopo di individuare e premiare stilisti emergenti e di valorizzarne il talento coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato made in Italy. La manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Reggina, organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne” in collaborazione con l’Istituto di Moda Burgo, si è svolta nell’ incantevole scenario dell’Arena Ciccio Franco sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ed è stata presentata da Marilena Alescio e Consolato Malara. Un susseguirsi di emozioni per gli stilisti finalisti che hanno proposto le loro idee dinanzi ad un folto pubblico e ad una giuria tecnica e qualificata. Dodici i finalisti in gara Maria Ambrogio, Isabella Emilia Caracciolo, Lorena Casile, Mariagrazia Esposito, Inajeta Gjoka, Alberto Messina, Tiziana Pansino, Gianpaolo Proietto, Giada Rinaldi, il duo Valentina Romeo e Nancy Emma Perrelli, Stefania Voria, Carmelina Vulcano con la riserva Marinella De Vita. La moda è stata la protagonista della Kermesse, infatti, alle uscite dei finalisti si sono alternati momenti di pret a porte e haute couture con le sfilate degli stilisti Mimma Tripoli, Adriana Scopelliti, Pierpaolo Cassone e Biagio Belsito, l’illustre ospite docente di Alta Sartoria e Art Director c/o Istituto di Moda Burgo Milano. Fashion designer (Valentino, Maison Alta Moda Ferrari, Dolce & Gabbana, Teatro dell’Opera di Roma), trasmissioni “Uno Mattina” e “Costume e Società”. Molto suggestiva la sua collezione composta da sette outfit ispirata alla donna misteriosa. Alla fine del suo défilé l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, nella persona del Consigliere Nicola Paris, lo ha omaggiato di una targa.

Nel corso della serata anche tanti momenti di spettacolo. Molto apprezzate le performance canore della cantante Laura Lascala e le scenografiche esibizioni delle agoniste della società di ginnastica ritmica Gebbione capitanate dalla prof.ssa Rosa Cristiano. Spazio anche alla risata con il cabarettista di Zelig Santo Palumbo che ha fatto divertire con le sue gag il numeroso pubblico presente. Tra gli ospiti anche Tonino Raffa giornalista Rai, Arcangelo Saracino maestro benemerito Associazione Sarti e Stilisti Calabresi e Maria Misericordia Miss Calabria 2007.

Le acconciature sono state curate da Federica Presto Hair Designer. Il Make up da Nadia Mastroieni di Terranova Sappo Minulio (RC) ed Ilaria e Angela Matarazzo della To Be Academy di Lamezia Terme.

A decretare i vincitori una prestigiosa giuria composta da stilisti ed esperti professionisti del settore: Corrado Mollica, Jurji Patelli, Graziella Citroni, Pierpaolo Cassone, Biagio Belsito, Mariella Costarella. Presidente di giuria Mimma Tripoli. La vincitrice della categoria over 20 è stata Giada Rinaldi, alla quale è stata consegnata una borsa di studio del valore di € 500,00. Per la categoria Under 20, Maria Grazia Esposito alla quale è stata invece assegnata una borsa di studio di € 300,00. Il premio creatività è stato vinto da Inajeta Gjoka. I premi sono stati offerti da Edilcondera Cuzzola e a tutti i finalisti è stato consegnato un Attestato di Merito. Gli scatti della Kermesse sono stati affidati al fotografo ufficiale Antonio Pitea, mentre le riprese video sono state curate da Graziano Tomarchio e Filippo Repici. Coordinatrice modelle Debora Fosso, coordinatore giuria Luciano Cristiano. Assistenti di palco Giuseppe Marra, Irene Alescio, Gianluca Campiti, Sara De Luca. La seconda edizione di Nuovi Talenti per la Moda ha registrato ancora un successo di critica e di pubblico, frutto del lavoro svolto in sinergia da Anna Maria Manduci, Cettina Aloisio e dai due impeccabili presentatori. Appuntamento alla prossima edizione.

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