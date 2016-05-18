Sul Lungomare Falcomatà il ‘Grande Raduno del Sud 2016’

Il 5 giugno vetture Alfa Romeo storiche e contemporanee in mostra sul lungomare, con visita al museo e pranzo a Villa San Giovanni

Grande Raduno del Sud 2016, 2a Edizione della manifestazione sportiva a tema Alfa Romeo, organizzata da ClubAlfa Calabria, Sicily Alfa Club e Club Alfa Romeo Duetto e che avrà luogo nella suggestiva Città di Reggio Calabria (RC), presso il Lungomare Falcomatà, nota via del Comune Reggino.

Un raduno dedicato alle vetture Alfa Romeo

Durante il Raduno saranno presenti esclusivamente vetture del marchio Alfa Romeo, storiche e contemporanee, esposte in bella mostra e pronte per essere ammirate da esperti appassionati e semplici passanti incuriositi. I tre club, organizzatori dell’evento e ormai realtà affermate in questo ambiente, portano avanti un appuntamento nato lo scorso anno in Sicilia e che vuole diventare una tradizione nel tempo, al fine di unire due regioni ricche di appassionati per questo glorioso marchio, valorizzando nello stesso tempo i territori coinvolti.

«Il Grande Raduno del Sud 2016 è l’evento centrale della nostra programmazione e Reggio Calabria con il suo meraviglioso Lungomare, ci darà la possibilità di scoprire e far apprezzare le mille sfaccettature di una delle più belle ed importanti città della Calabria e naturalmente d’Italia. Un marchio blasonato e prestigioso come Alfa Romeo, merita di essere vissuto con grande entusiasmo e soprattutto di essere condiviso in maniera positiva e coinvolgente, proprio come accade in queste giornate, in cui la passione e l’interesse automobilistico si sposano con la territorialità, la storia e la cultura di questa terra. Sarà una giornata intensa, che dal mattino fino al tardo pomeriggio, regalerà emozioni ed arricchirà indubbiamente ogni “Alfista” presente, attraverso la condivisione e lo scambio di esperienze, permettendo così a persone che non si conoscono di legare e di entrare in sintonia, perchè hanno in comune una grande passione, quella per l’Alfa Romeo.»

PROGRAMMA – DOMENICA 5 GIUGNO:

ORE 9:45

ARRIVO, ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI PRESSO IL LUNGOMARE “FALCOMATA’” DI REGGIO CALABRIA (RC)

ORE 10:30

VISITA AL MUSEO NAZIONALE DELLA MAGNA GRECIA E DEL LUNGOMARE.

ORE 12:30

PARTENZA IN CORTEO ALLA VOLTA DEL RISTORANTE.

ORE 13:00

PRANZO PRESSO L’ALTAFIUMARA RESORT&SPA DI VILLA SAN GIOVANNI (Santa Trada di Cannitello).

ORE 16:30

CONCLUSIONE DEL RADUNO E SALUTI FINALI.

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STORIA DEL CLUB

Club Alfa Calabria nasce nel Dicembre 2012 dalla volontà di un gruppo di grandissimi appassionati di uno dei marchi più blasonati e prestigiosi dell’automobilismo mondiale, avendone fatto la storia: Alfa Romeo. L’obiettivo del Club è quello di far vivere all’Alfista, momenti unici ed emozionalmente intensi, attraverso una serie di attività che coinvolgano gli appassionati esperti di ieri e le nuove generazioni che vedono in questo Brand un punto di riferimento. Il tutto arrivando da protagonisti a scoprire ed apprezzare le meraviglie presenti sul nostro territorio, dove tradizioni, cultura e bellezza assoluta, spesso sconosciute ma che in realtà ricoprono un ruolo determinante nel nostro progetto.

MAGGIORI INFO SULL’EVENTO E SUL PROGRAMMA DI DOMENICA 5 GIUGNO:

Secondo Evento del nostro Programma 2016, REGGIO CALABRIA (RC).

La tappa a Reggio Calabria

Questo secondo appuntamento alla scoperta del nostro territorio, ci porterà a visitare una delle più belle città d’Italia, dove storia, tradizioni e cultura, incontrano fascino e bellezza assoluta. Reggio Calabria, unica centro della regione facente parte delle 13 Città Metropolitane, di cui ne è capofila, è il più grande comune della Regione per popolazione.

Insieme a Napoli e Taranto è sede di uno tra i più importanti Musei Archeologici dedicati alla Magna Grecia, dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Ha origini antichissime e nonostante la sua antica fondazione, presenta un impianto urbano moderno, che sa fondersi magnificamente però con il centro storico, con uno sviluppo lineare lungo la costa calabra dello stretto, attraverso parallele al lungomare, in cui possiamo trovare palme, e piante rare ed esotiche.

Proprio il Lungomare, dedicato al sindaco Italo Falcomatà e di cui prende il nome, è una delle vie più note di Reggio. Gabriele D’annunzio lo ribattezzò come “il più bel chilometro d’Italia”, anche se è di gran lunga più esteso (circa 1,7 km) e da qui partirà il nostro viaggio. Alle 9:45 è previsto l’arrivo e la registrazione dei partecipanti.

Dopo questa fase di accoglienza e di informazione, inizierà la Visita al Museo Nazionale della Magna Grecia, al cui interno si potranno ammirare i famosi Bronzi di Riace. Al termine della visita al Museo, si ritornerà sul lungomare per poterne ammirare ogni dettaglio fino alle ore 12:30, orario in cui è prevista la partenza in corteo alla volta del ristorante, direzione Villa San Giovanni. Alle 13:00 il pranzo sarà servito presso l’Altafiumara Resort&SPA, straordinaria struttura alberghiera di Villa San Giovanni che affaccia sulla bellissima Costa Viola, uno dei posti più incantevoli della zona reggina. Al termine della giornata, dopo un po’ di relax ed aver degustato ottime portate, avverrà il taglio della torta e la consegna degli attestati di partecipazione, concludendo il tutto con i consueti saluti finali.