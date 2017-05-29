“Summer Camp Day”, esperienza formativa tra gioco, impegno e tanto divertimento – FOTO

Oltre 200 bambini al Parco Caserta Sport Village per il Summer Camp Day: una domenica di sport e giochi aspettando il campo estivo

Lo sport unisce, si sa. Ma dietro lo sport c’è quasi sempre il gioco. Lo sanno bene soprattutto i bambini che proprio attraverso il gioco instaurano legami e rapporti di amicizia così da conoscere meglio se stessi e gli altri.

Nella giornata di ieri al Parco Caserta Sport Village oltre 200 bambini hanno invaso l’area verde per una domenica di sport, o meglio di gioco e divertimento.

Già a pochi minuti prima dell’apertura del “Summer Camp Day” decine di bambini fremevano per entrare e conoscere le tante attività del “Summer Camp”.

Le novità della stagione estiva per i più piccoli

Lo staff del Parco Caserta ha presentato alle numerose famiglie presenti le novità per la stagione estiva rivolta ai più piccoli, in particolare sono state rivelate con dimostrazioni pratiche le tante attività del primo campo estivo (12 giugno/ 29 luglio) dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 15 anni.

Un’intera domenica al parco tra calcio a 5, freccette, tiro con l’arco, pallamano, mini volley, ed ancora danza, mini basket, pattinaggio e tanto altro, tutto in un unico posto.

#tuttoinununicoposto è proprio l’hashtag che lo staff del Parco Caserta Sport Village ha ideato per sottolineare l’importanza di poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio formato da 3 ettari di parco verde.

Impegno e responsabilità con le attività educative

Tanto gioco e sport ma anche impegno e responsabilità attraverso le attività ludico educative dell’associazione “Lelefante”.

Una vera e propria giornata di festa in cui i ragazzi, divisi per fasce di età, hanno semplicemente giocato all’aria aperta in un luogo sicuro ed accogliente.

Gli animatori e gli istruttori del Parco Caserta Sport Village, tutti qualificati, hanno presentato, per l’intera giornata, le numerose attività alle famiglie e ai ragazzi.

Le agevolazioni per le famiglie

Fino al 3 giugno per i genitori che intendono iscrivere i propri figli al “Summer Camp” sono previste riduzioni ed agevolazioni.

Tra le più interessanti “Genitori Summer Camp”: se si iscrive il proprio figlio per almeno 4 settimane di “SummerCamp”, un genitore avrà diritto ad un abbonamento in omaggio a scelta tra: 1 mese di Palestra, 1 mese Fitness, 12 ingressi in 2 mesi di Nuoto Libero, 2 ingressi in 2 mesi di Aquafitness. Inoltre per i giorni in cui il proprio figlio vivrà il “Summer Camp” il genitore potrà usufruire di prezzi scontati del 50% sul prezzo di listino.

Lo sport, da sempre amico dei bambini, unisce e promuove una vita sana. Prima ancora dello sport tuttavia c’è il gioco, elemento fondamentale per il sano sviluppo dei bambini.

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Per info contatta il numero 0965.897520 oppure vieni al Parco Caserta Sport Village!