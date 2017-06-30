Sushi, burger, pizza, dolce o cena gourmet? In 30 minuti tutto a casa tua solo con PrestoFood.it
Il servizio di consegna a domicilio sbarca a Reggio Calabria dopo Catania e Palermo: ristoranti in città, ordini da sito e app e consegne entro 30 minuti
30 Giugno 2017 - 12:34 | di Vincenzo Comi
“Stiamo arrivando a Reggio Calabria, #Prestofood.it, un servizio statuario”.
E’ con queste parole, apparse sulla propria pagina FB, che il food-brand innovativo PrestoFood.it si presenta alla piazza reggina. Un semplice post che sfrutta l’immagine dei “Bronzi di Riace” per rievocare il concetto di qualità, affidabilità e sicurezza.
Il fondatore Guido Consoli racconta il servizio
Abbiamo incontrato Guido Consoli, CEO e fondatore del marchio PrestoFood.it.
“Siamo finalmente pronti per offrire anche ai reggini il nostro servizio dopo aver maturato già qualche anno di esperienza. PrestoFood nasce nel 2013 a Catania, il marchio si è esteso poi anche a Palermo e adesso a Reggio Calabria. L’idea è quella di portare a casa dei nostri clienti il food dei migliori ristoranti – spiega Guido Consoli – e di accorciare le distanze, attraverso l’uso della tecnologia e il mondo dei social”.
PrestoFood.it crede nella qualità, nella professionalità e nel servizio rapido ed efficiente. I partner scelti sono i migliori del territorio recensiti a livello enogastronomico.
“A pranzo e a cena, la proposta culinaria soddisferà anche i palati più esigenti – continua Guido Consoli – La nostra ricetta vincente? Affiancarci ai migliori locali”.
Come funziona PrestoFood.it
Le idee sono chiare. PrestoFood.it è la “food experience” che permetterà ai reggini, e a tutta la provincia, di portare in tavola sapori, profumi e colori delle pietanze che spopolano in città, assecondando i gusti e le scelte di tutti.
“La nostra missione è portare i migliori ristoranti dove vuoi, quando vuoi, velocemente – conclude il fondatore di PrestoFood.it – Il nostro call center e i nostri fattorini garantiscono la puntualità nei tempi di consegna (non oltre 30 minuti), inoltre potrai scegliere il tuo ordine personalizzato, in modo semplice e veloce, attraverso i menù digitali del sito internet o con l’App PrestoFood.it, compatibile con i sistemi Android ed Apple. PrestoFood.it è l’unico servizio che ti consente di effettuare un unico ordine con pietanze provenienti da più locali pagando solo il costo di una consegna”.
Ecco come ordinare
- Seleziona uno o più locali dove ordinare tra nostri ristoranti.
- Con un semplice click aggiungi al carrello tutte le pietanze desiderate .
- Seleziona il metodo di pagamento che preferisci e attendi l’ordine.
- Goditi il tuo pranzo o la tua cena ovunque sei.
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