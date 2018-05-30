“Voglio ringraziare Bianchi con il quale ho avuto un piacevole incontro, al termine del quale, però, Rolando ha rifiutato la nostra proposta perché nella prossima stagione non vuole militare nel campionato di serie C.

Con Bianchi non ho mai affrontato nessun discorso economico, ma il suo rifiuto è legato solo ed esclusivamente a questo, un rifiuto di carattere tecnico”.

Queste le precisazioni di Massimo Taibi che si leggono oggi sul quotidiano Gazzetta del Sud a proposito della brevissima trattativa tra il Ds amaranto e l’attaccante ex Reggina per il quale la società avrebbe anche compiuto uno sforzo economico pur di riportarlo in riva allo stretto.

La vicenda si chiude con una stretta di mano, una idea che svanisce e la pronta ripartenza alla ricerca di alternative valide. Rimane comunque la strategia che la società intende adottare riguardo quei ruoli ritenuti di primaria importanza come l’uomo d’attacco, quindi senza dubbio si punterà ancora sui giovani, fonte anche di minutaggio, ma per il centravanti si cerca un profilo affidabile e di esperienza.