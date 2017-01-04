Il Tango Historias de Amor all’auditorium Casalinuovo di Catanzaro

Salirà sul palcoscenico dell’auditorium Casalinuovo il prossimo 21 gennaio, Tango Historias de Amor, lo spettacolo dell’omonima compagnia che porterà a Catanzaro i ritmi e la sensualità dell’Argentina, organi organizzato dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Ad andare in scena sarà un vero e proprio viaggio nella storia e nell’universo del tango, evocando lo spirito delle milongas di Buenos Aires dove musica e danza si fondono in una magica atmosfera, grazie ai colori, al suono, al respiro del tango argentino; un dialogo musicale e corporeo che si esprime nell’abbraccio e che dai barrios argentini è dilagato in territori inaspettati e fino a noi. Protagonisti della serata saranno i giovani ballerini Fernando Santillan, Andrea, Sabrina Concari, Gabriel Gomez, Griselda Bressan, Anibal Castro, Ornella Parrino, Ivo Ambrosi, Michele Lobefaro, Emanuela Benagiano; ad affiancarli ci saranno i musicisti del Cuarteto Suerte Loca Gabriella Artale al pianoforte, Javier Salnisky al bandoneon, Marco Colasanti al violino, Daniele De Angelis al contrabbasso.

I biglietti per assistere allo spettacolo di Catanzaro, possono essere acquistati nelle prevendite abituali, nell’ambito del circuito Ticket Service Calabria, ai seguenti prezzi: poltronissima 28 euro; poltrona 23 euro.