Taranta Wine Fest: il programma degli eventi

TARANTAWINEFEST,la grande scatola di eventi che si riempie. Un contenitore multimediale, con i diversi aspetti di cultura, musica, moda, bere responsabile ed enogastronomia, che vuole diventare un format vincente che si sviluppi nel tempo. “La seconda edizione, per noi è la più difficile, perché dopo avere ottenuto un grande successo di pubblico lo scorso anno- afferma Pasquale Nelo, direttore generale dell’evento- adesso dobbiamo superarci ,per offrire alla città di Reggio Calabria un palcoscenico di qualità, tra dibattiti, stages, concerti ,con la periferia che diventa centro città e aggregazione nell’egida del bere responsabile.”

BERE RESPONSABILE, due parole dense di significato che attraverseranno le giornate clou dal 10 al 13 agosto, dove saranno concentrati gli eventi di maggiore impatto mediatico. ”Diamo spazio anche all’aspetto del marketing territoriale, coinvolgendo produttori ed imprese locali nel TarantaWine Village- continua Pasquale Nelo direttore generale -per creare sinergie e scambi, evidenziando anche gli aspetti del bere responsabile come aggregazione e non come alienazione e devianza.” Sono tanti gli eventi di spettacolo che si alterneranno nelle diverse giornate, con gli appuntamenti culturali che si snoderanno nella “Room conference “con questa cadenza: 10 agosto “Bere responsabile. Il vino tra socializzazione e sviluppo,” 11 agosto “Ambiente e Agricoltura. Per una New Economy”,12 agosto “Territorio, Città Metropolitana e periferie. Opportunità e sviluppo” e 13 agosto “SOUNDSTORIES. Tra le canzone, I sogni e le storie .” Il lungomare di Pellaro, sarà trasformato in una location accattivante con circa cinquanta stand, ci sarà molta enogastronomia ,con botti di vino da degustare gratis, area giochi bambini, area spettacoli ed area dibattiti.

Sarà attivo il 13 agosto, servizio di treni navetta, dalla stazione di Reggio Centrale fino a Reggio Pellaro. All’interno dello stadio di Pellaro si terrano gli spettacoli musicali e la sfilata di moda, mentre le strade saranno inondate dalle note della Fanfara dei Bersaglieri e colorate dai vessilli degli Sbandieratori della Città di Bisignano, da artisti di strada, giocolieri e trampolieri.

Oltre a partecipare alle giornate di Tarantawine, si può anche vincere una Nissan Micra acquistando un ticket offerta ,Visitando il sito è possibile leggere il regolamento ed i dettagli dell’estrazione dei biglietti TARANTAWINEFEST ,fa parte dell’”Estate Reggina” ,è patrocinato dalla Provincia di Reggio Calabria e gli eventi culturali pomeridiani saranno ripresi e trasmessi su ReggioTv, televisione partner dell’evento. Il programma definitivo sarà illustrato alla stampa in due momenti diversi: il 6 agosto presso Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, saranno presentati programma ed appuntamenti culturali ed il 10 agosto presso la Sala Biblioteca della Provincia di Reggio Calabria Palazzo Foti, saranno presentati gli appuntamenti di spettacolo ed i concerti. Si aprono gli scenari per la seconda edizione di TARANTAWINEFEST, bere responsabile, immergendosi tra la musica, le parole, l’estetismo della moda ,con il denominatore comune dell’aggregazione .Dal 7 al 13 agosto, il centro città si trasferisce nella zona sud.