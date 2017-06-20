‘Targhe Tenco’, Brunori Sas sbanca: ‘La verità’ è la canzone dell’anno

Il 2017 è sempre più l’anno di Brunori Sas. Il cantautore calabrese con la canzone “La Verità” (Dario Brunori) è il vincitore della Targa per la Miglior Canzone, che va agli autori dei brani e non agli interpreti. A contendersi il primo posto con Brunori erano: Baustelle con “Amanda Lear”; Michele Gazich con “Storia dell’uomo che vendette la sua ombra”; Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro con “Ballata dell’ipocondria (o del vibrione innamorato)”; Ermal Meta con “Vietato morire”.

Claudio Lolli, Lastanzadigreta, Ginevra Di Marco e Canio Loguercio con Alessandro D’Alessandro sono gli altri vincitori delle Targhe Tenco 2017, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso.

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Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali.

Il Disco in assoluto: Claudio Lolli

Il cantautore, poeta e scrittore, Claudio Lolli con l’album “Il Grande Freddo” (etichetta La Tempesta Dischi) si aggiudica la Targa Tenco per il Disco in assoluto. Gli altri finalisti erano Baustelle con “L’amore e la violenza”; Paolo Benvegnù con “H3+”; Brunori Sas con “A casa tutto bene”; Edda con “Graziosa utopia”; Le luci della centrale elettrica con “Terra”.

Per la sezione Opera Prima la vittoria è andata al collettivo Lastanzadigreta con “Creature Selvagge” (Sciopero Records). Facevano parte delle nomination: Blindur con “Blindur”; Colombre con “Pulviscolo”; Mara Redeghieri con “Recidiva2; Carlo Valente con “Tra l’altro”.

L’album in dialetto

Per la targa Miglior album in dialetto, i più votati sono stati Canio Loguercio & Alessandro D’Alessandro con il napoletano ”sussurrato” di 2Canti, Ballate e Ipocondrie d’Ammore” (Squilibri). Gli altri candidati erano: Cesare Basile con “U fujutu su nesci chi fa?”; Foja con “O treno che va”; Gabriella Lucia Grasso con “Vussia cuscenza”; Pupi di Surfaro con “Nemo profeta”. Infine, Ginevra Di Marco con “La rubia canta la negra” (Audioglobe) è risultata la più apprezzata per la categoria Interpreti di canzoni non proprie.

Tra i finalisti: Gerardo Balestrieri con “Covers”; Teresa De Sio con “Teresa canta Pino”; Antonio Dimartino e Fabrizio Cammarata con “Un mondo raro”; Gang con “Calibro 77”.

La consegna delle Targhe

Le Targhe verranno consegnate nell’ambito della Rassegna della Canzone d’Autore (Premio Tenco 2017) organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, Siae, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre.