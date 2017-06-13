‘Targhe Tenco’, due candidature per Brunori Sas

Svelati i finalisti delle Targhe Tenco 2017, il maggior riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. Artisti e progetti discografici trasversali nei generi e votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti musicali. Doppia candidatura per il cantautore calabrese Brunori Sas, oramai esploso a livello nazionale. Per lui candidatura nelle categorie miglior disco dell’anno e migliore canzone singolo.

Le sezioni, come sempre, sono cinque: 4 riservate ai cantautori (canzone, disco in assoluto, disco in dialetto, opera prima) e 1 riservata a interpreti di canzoni non proprie. In questa prima fase la giuria ha votato i finalisti delle cinque sezioni, di cui il dettaglio di seguito. A giorni, dopo una seconda votazione, verrà proclamato il vincitore di ogni sezione. Non esistono candidature in quanto i giurati votano liberamente secondo quanto ascoltato nel corso dell’anno. Le Targhe verranno consegnate durante l’edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2017), in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 19 al 21 ottobre.

I finalisti per il miglior disco dell’anno

Per il miglior disco dell’anno in assoluto sono in lizza: Baustelle (L’amore e la violenza), Paolo Benvegnù (H3+), Brunori Sas (A casa tutto bene), Edda (Graziosa utopia), Le luci della centrale elettrica (Terra) e Claudio Lolli (Il grande freddo). Per gli album in dialetto i finalisti sono: Cesare Basile (U fujutu su nesci chi fa?), Foja (’O treno che va), Gabriella Lucia Grasso (Vussia cuscenza), Canio Loguercio e Alessandro D’Alessandro (Canti, ballate e ipocondrie d’ammore) e Pupi di Surfaro (Nemo profeta).

Per l’opera prima gareggiano: Blindur (Blindur), Colombre (Pulviscolo), Lastanzadigreta (Creature selvagge), Mara Redeghieri (Recidiva) e Carlo Valente (Tra l’altro). Come migliore interprete, i finalisti sono: Gerardo Balestrieri (Covers), Teresa De Sio (Teresa canta Pino), Ginevra Di Marco (La Rubia canta la Negra), Dimartino / Fabrizio Cammarata (Un mondo raro), – Gang (Calibro 77).

I finalisti per la migliore canzone singolo

Per la migliore canzone singolo i finalisti sono: Baustelle/Amanda Lear (Francesco Bianconi – Diego Palazzo), Brunori SaS/La verità (Dario Brunori), Michele Gazich/Storia dell’uomo che vendette la sua ombra (Michele Gazich), Loguercio e D’Alessandro/Ballata dell’ipocondria (o del vibrione innamorato)(Canio Loguercio – Alessandro D’Alessandro), Ermal Meta/Vietato morire (Ermal Meta).