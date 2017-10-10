Teatro della Girandola, terza stagione della rassegna ‘Approdi’
Spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie da ottobre a dicembre 2017: il cartellone della rassegna Approdi diretta da Santo Nicito
10 Ottobre 2017 - 11:15 | di Vincenzo Comi
Il Teatro della Girandola presenta la terza stagione della rassegna “Approdi”. Si rinnova anche nella stagione artistica 2017/2018 la proposta di una programmazione teatrale riservata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Il cartellone è realizzato con la direzione artistica di Santo Nicito.
All’interno del cartellone per la chiusura dell’anno 2017 saranno presenti i seguenti spettacoli:
Ottobre
14/15 ottobre 2017 ore 18:00
“L’Albero”
Con Stefania Pecora, Mariapia Rizzo, Domenico Cucinotta
Regia Domenico Cucinotta
Compagnia Teatro dei Naviganti
Novembre
11/12 novembre 2017 ore 18:00
“Il primo bacio” Teatro dei burattini
Compagnia “La Gurfata”
Dicembre
9/10 dicembre 2017 ore 18:00
“Una storia di Natale”
liberamente ispirato a “A christmas Carol” di Charles Dickens
con Achille Veltri – Alessandra Chiarello
regia Marco Silani
Appuntamento sabato 14 e domenica 15 ottobre alle ore 18 con lo spettacolo ““L’Albero”.
Ingresso con tessera. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it
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