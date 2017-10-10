Spettacoli per bambini, ragazzi e famiglie da ottobre a dicembre 2017: il cartellone della rassegna Approdi diretta da Santo Nicito

Il Teatro della Girandola presenta la terza stagione della rassegna “Approdi”. Si rinnova anche nella stagione artistica 2017/2018 la proposta di una programmazione teatrale riservata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. Il cartellone è realizzato con la direzione artistica di Santo Nicito.

All’interno del cartellone per la chiusura dell’anno 2017 saranno presenti i seguenti spettacoli:

Ottobre

14/15 ottobre 2017 ore 18:00

“L’Albero”

Con Stefania Pecora, Mariapia Rizzo, Domenico Cucinotta

Regia Domenico Cucinotta

Compagnia Teatro dei Naviganti

Novembre

11/12 novembre 2017 ore 18:00

“Il primo bacio” Teatro dei burattini

Compagnia “La Gurfata”

Dicembre

9/10 dicembre 2017 ore 18:00

“Una storia di Natale”

liberamente ispirato a “A christmas Carol” di Charles Dickens

con Achille Veltri – Alessandra Chiarello

regia Marco Silani

Appuntamento sabato 14 e domenica 15 ottobre alle ore 18 con lo spettacolo ““L’Albero”.

Ingresso con tessera. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it