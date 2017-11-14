Teatro della Girandola, terza stagione ‘Il vento che muove’
Teatro, musica, danza e teatro civile con compagnie da tutta Italia: da novembre 2017 a maggio 2018 sette appuntamenti in cartellone
14 Novembre 2017 - 19:01 | di Vincenzo Comi
Il Teatro della Girandola presenta la terza stagione “Il vento che muove” cartellone 2017/2018. Anche per questa stagione saranno protagoniste realtà artistiche provenienti da tutta Italia. Una rassegna che vede all’interno del cartellone musica, teatro danza, teatro civile e tanto altro. Una proposta che vuole soddisfare davvero tutti i gusti.
All’interno della del cartellone ”Il vento che muove” saranno presenti i seguenti spettacoli:
24/25 novembre 2017 ore 21:00
“Come quando sotto la neve”
di e con Andrea Giuda e Rosaria Macrì
Audio e luci Daniele Sorrentino
Una produzione “Scenari d’Aprile”
15/16 dicembre 2017 ore 21:00
“Inossidabile Miele”
di e con Domenico Cucinotta
Collaborazione artistica Sumako Koseki
Selezione musicale e regia Domenico Cucinotta
Compagnia Teatro dei Naviganti
26/27 gennaio 2018 ore 21:00
“Le Casalingue”
con Daniela D’Agostino e Daniela D’Agostino
scritto da Domenico Loddo
23/24 febbraio 2018 – Ore 21:00
“In Bocca al Lupo”
con Paola Scialis
ideazione e regia Stefano Cuzzocrea
Piccola compagnia Palazzo Tavoli
23/24 marzo 2018 – Ore 21:00
“Cantu da passioni”
Mattanza e Lorenzo Praticò
20/21 aprile 2018 – Ore 21:00
“Jeu, Tu e Tai”
con Davide Romeo e Denise Tortora
11/12 maggio 2018
“Quella sera leggera…”
con Cinzia Messina e Vincenzo De Salvo
montaggio musicale Tania Filippone
suoni e luci Simone Casile
Appuntamento dunque, il 24/25 novembre 2017 ore 21:00 con lo spettacolo “Come quando sotto la neve. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it
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