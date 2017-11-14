Il Teatro della Girandola presenta la terza stagione “Il vento che muove” cartellone 2017/2018. Anche per questa stagione saranno protagoniste realtà artistiche provenienti da tutta Italia. Una rassegna che vede all’interno del cartellone musica, teatro danza, teatro civile e tanto altro. Una proposta che vuole soddisfare davvero tutti i gusti.

All’interno della del cartellone ”Il vento che muove” saranno presenti i seguenti spettacoli:

24/25 novembre 2017 ore 21:00

“Come quando sotto la neve”

di e con Andrea Giuda e Rosaria Macrì

Audio e luci Daniele Sorrentino

Una produzione “Scenari d’Aprile”

15/16 dicembre 2017 ore 21:00

“Inossidabile Miele”

di e con Domenico Cucinotta

Collaborazione artistica Sumako Koseki

Selezione musicale e regia Domenico Cucinotta

Compagnia Teatro dei Naviganti

26/27 gennaio 2018 ore 21:00

“Le Casalingue”

con Daniela D’Agostino e Daniela D’Agostino

scritto da Domenico Loddo

23/24 febbraio 2018 – Ore 21:00

“In Bocca al Lupo”

con Paola Scialis

ideazione e regia Stefano Cuzzocrea

Piccola compagnia Palazzo Tavoli

23/24 marzo 2018 – Ore 21:00

“Cantu da passioni”

Mattanza e Lorenzo Praticò



20/21 aprile 2018 – Ore 21:00

“Jeu, Tu e Tai”

con Davide Romeo e Denise Tortora

11/12 maggio 2018

“Quella sera leggera…”

con Cinzia Messina e Vincenzo De Salvo

montaggio musicale Tania Filippone

suoni e luci Simone Casile

Appuntamento dunque, il 24/25 novembre 2017 ore 21:00 con lo spettacolo “Come quando sotto la neve. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it