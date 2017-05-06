Tennis, allo Sport Village la finale Memorial Ciprioti

Si avvicina la gara finale dell’XI edizione del torneo di tennis nazionale di 3° categoria singolare maschile “Città di Catona – Memorial Ciprioti”. Sui campi in terra rossa del circolo Sport Village le teste di serie si stanno dando battaglia per arrivare a competere davanti la rete domenica 7 maggio quando nel pomeriggio, appunto, si svolgerà l’ultima gara che decreterà il vincitore.

La cerimonia di premiazione

A seguire, intorno alle 18 e 30 circa, la struttura polivalente di Catona ospiterà anche la cerimonia di premiazione. A consegnare le coppe e un buono spesa per abbigliamento sportivo per il primo classificato assoluto, i consiglieri comunali Enzo Marra e Antonio Pizzimenti, i rappresentanti provinciali della Fit, che ha patrocinato l’iniziativa, lo staff organizzativo del circolo ospitante, quello del Palextra Club e la famiglia Ciprioti.

“Nel 2016 – commentano Francesco Violante (presidente dello Sport Village) e Francesco Postorino (Palextra Club) – la coppa ha attraversato lo Stretto: fu proprio Marco Maiorana del Filari Tennis di Messina a sconfiggere, infatti, durante una finale molto appassionata, il nostro Sandro Scalese. Pure quest’anno stiamo assistendo alle performance di validi protagonisti che provengono dalla dirimpettaia Messina, in particolare Alessandro Villari, tesserato TC Messina, che sta conducendo un ottimo torneo.

Va però evidenziato che il Memorial ha avuto una buona eco in numerosi circoli calabresi e anche i tennisti reggini, di cui alcuni molto giovani, ci stanno regalando dei match davvero interessanti. In attesa della competizione finale, dunque, non possiamo che ritenerci soddisfatti di essere riusciti a dare vita, nel ricordo di Alfonso, ad uno dei meeting primaverili più attesi tra Calabria e Sicilia capace di richiamare atleti di tutte le età e dalle diverse esperienze”.