Terminato il concorso di fumetto In Love With My Robot, si attendono i verdetti della giuria

di Nicolino D’Ascoli. Domenica scorsa è scaduto il termine per partecipare al concorso di fumetto In Love With My Robot sul primo portale di webcomics italiano: verticalismi.it (vincitore in carica del Premio Micheluzzi celebrato nei giorni del Napoli Comicon).Il contest chiedeva ad artisti emergenti di realizzare un fumetto che parlasse di amore robotico. Un tema che pone interrogativi nel rapporto tra l’Uomo ( e i propri sentimenti ) e la tecnologia.

Gli artisti italiani hanno risposto in massa e il contest vanta ben 61 fumetti completi in gara, tutti gratuitamente consultabili e scaricabili qui http://www.verticalismi.it/lenews/contest-in-love-with-my-robot-indice/Nei prossimi giorni la giuria del contest giudicherà tutte le opere in concorso e decreterà le opere migliori come vincitori, gli autori riceveranno premi in fumetti per il valore di 2500 euro forniti dalle autorevolissime case editrici Bao Publishing (produttore di ZeroCalcare), Star Comics (One Piece, Dragon Ball e Chef Rubio Food Fighters) e Grrrzetic (Corpicino).La giuria è composta da figure di primo piano:Alessandro Bilotta (sceneggiatore di Dylan Dog, Il Giornalino e Winx)Fabio Celoni (icona vivente del fumetto Disney)Nanni Cobretti (misterioso e brillante direttore del sito dedicato al cinema da combattimento i400Calci)Tuono Pettinato (autore intimista che ha raccontato la vita di Kurt Cobain in un volume edito da Rizzoli)Emanuel Simeoni (disegnatore in forza alla Dc Comics sulle testate dedicate a Batman)Spugna (campione in carica del contest Verticalismi)Oltre alla giuria popolare anche il pubblico di Facebook potrà eleggere la propria opera preferita votando il proprio fumetto preferito mediante il celebre tasto “mi piace” che si trova in calce a ogni opera.

Bando alle ciance è arrivato il momento di immergersi nella lettura, buon fumetto a tutti.