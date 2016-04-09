La violenza sulle donne oggetto del terzo incontro del Corto Rc FilmFest

Terzo appuntamento della “Special Edition” del Corto Reggio Calabria Film Fest. La kermesse organizzata dall’associazione “Eventi” fa tappa all’Istituto Tecnico Industriale “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria.

A partire dalle ore 10.30 , nell’aula magna della scuola reggina, il tema principale del confronto e dei cortometraggi in gara sarà la violenza sulle donne. Al termine della visione, una giuria di esperti valuterà le proiezioni che saranno discusse e commentate dagli studenti.

La giuria sarà cosi composta

Nicola Irto – Presidente del Consiglio regionale

Carlo Indellicati – coordinatore sezione Gip/Gup Tribunale di Palmi

Maurizio Condipodero – Presidente Coni Calabria

Lucio Dattola Arcigay Rc “I due mari” (partner del progetto)

Melina Ciancia – giornalista Quotidiano del Sud

Teresa Timpano – attrice

Michele Geria – Rc Filmfest

Modera la giornalista Claudia Tamiro