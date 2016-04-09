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La violenza sulle donne oggetto del terzo incontro del Corto Rc FilmFest

Nell'aula magna dell'istituto una giuria di esperti valuta i cortometraggi sul tema della violenza sulle donne, discussi e commentati dagli studenti

09 Aprile 2016 - 10:02 | di Vincenzo Comi

Violenza sulle donne, tema dell'incontro del Corto Rc FilmFest al Panella-Vallauri

Terzo appuntamento della “Special Edition” del Corto Reggio Calabria Film Fest. La kermesse organizzata dall’associazione “Eventi” fa tappa all’Istituto Tecnico Industriale “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria.

A partire dalle ore 10.30 , nell’aula magna della scuola reggina, il tema principale del confronto e dei cortometraggi in gara sarà la violenza sulle donne. Al termine della visione, una giuria di esperti valuterà le proiezioni che saranno discusse e commentate dagli studenti.

La giuria sarà cosi composta

  • Nicola Irto – Presidente del Consiglio regionale
  • Carlo Indellicati – coordinatore sezione Gip/Gup Tribunale di Palmi
  • Maurizio Condipodero – Presidente Coni Calabria
  • Lucio Dattola Arcigay Rc “I due mari” (partner del progetto)
  • Melina Ciancia –  giornalista Quotidiano del Sud
  • Teresa Timpano – attrice
  • Michele Geria – Rc Filmfest

Modera la giornalista Claudia Tamiro

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