TG 2 Costume e Società dedica un servizio allo stilista calabrese Anton Giulio Grande

Ieri è andato in onda un servizio molto interessante e prestigioso sulla Rai, all’ interno del tg 2 costume e società sullo stilista Anton Giulio Grande.

Il tg 2 ha aperto proprio con l’intervista allo stilista in una splendida location ,il coffee house di Palazzo Colonna con affaccio su piazza Venezia dalle pareti e soffitti affrescati da Mancini e statue rinascimentali e rococò.

Ambientazione superba, colta ed elegante ha ospitato lo stilista con due modelle e un modello che hanno fatto un mini défilé mostrando alle telecamere della Rai la collezione di abiti realizzati con le piume dallo stilista, tornate di gran moda. Abiti ispirati alle dive del cinema del passato ma anche all’antropologia culturale e all’arte dal Rinascimento e alla Belle Époque con lavorazioni uniche e virtuosismi sartoriali superbamente indossate da top model.

Grande ci mostra creazioni in struzzo nero e bordeaux in gallo cedrone naturale montati e lavorati su bustier e abiti dai ricami a telaio con disegni rinascimentali con accessori come borse, scarpe e ventagli rigorosamente con intarsi in piume e pizzi. Un tripudio di classe ed eleganza, una lezione di stile e cultura che ha interessato il tg 2 della Rai a dedicare un bellissimo servizio.