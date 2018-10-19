“In the Abyss” la mostra d’arte del reggino Aldo Sacchetti prenderà vita, tra abissi e sirene, il 20 ottobre all’interno del Malavenda Cafè (Via Zecca n 1). L’artista accoglierà il pubblico alle ore 19:00 con un ricco aperitivo, per mostrare le sue colorate e particolari opere.

“La mostra è incentrata proprio sulle sirene – racconta Sacchetti ai microfoni di CityNow – che troverete raffigurate nei cinque quadri principali, fatti con acquerelli. Ognuna di queste eleganti figure femminili è stata ideata e disegnata da me, ispirandomi a cinque diversi temi: le peonie, lo scarabeo, il fantasma dell’opera, la nascita di Venere, e infine il mondo dei dolci”.

Durata della mostra e stampe in vendita

La mostra avrà la durata di un mese e sarà dunque attiva dal 20 ottobre al 20 novembre. Insieme ai quadri dove le protagonista indiscusse saranno le sirene, troveremo anche delle stampe più piccole con raffigurate le lettere dell’alfabeto, accanto alle quali saranno accostati dei graziosi disegni. Piccole opere d’arte, che saranno in vendita, ideali anche per regali e pensierini personalizzati.

Le illustrazioni di Aldo sono davvero uniche, caratterizzate da soggetti dall’aspetto filiforme e stravagante, che rappresentano il suo stile e la sua impronta. Il giovane reggino ci aveva infatti raccontato in una intervista precedente: “Penso che ciò che contraddistingue i miei disegni e li differenzia dagli altri è che mi piace dare loro un’anima ed un carattere ben definito, che quasi sempre è altezzoso e indisponente”.

Il contest a premi a sorpresa

Invitiamo tutto il pubblico a non perdere la mostra d’arte “In the Abyss“, durante la quale ci sarà anche un contest a premi a sorpresa!