Tonno Callipo Vibo Valentia-Modena, l’incontro di pallavolo che si giocherà a Reggio Calabria il prossimo 25 novembre. La città è pronta ad ospitare un altro grande evento dopo l’amichevole della Nazionale Italiana, per la gioia e la felicità del sindaco Giuseppe Falcomatà: “Una grande soddisfazione che lancia un primo messaggio su tutti, cioè l’esistenza di eccellenze sportive presenti nell’intera regione.

Siamo orgogliosi di avere intrapreso questo percorso che consente ad una realtà importante, storica, della pallavolo nazionale, di avere uno spazio ed una visibilità nella nostra città. Questo avviene se c’è dialogo, sinergia, confronto tra le parti quindi il Coni, la Fipav, le istituzioni politiche, le squadre e spero sia il primo di una lunga serie. Lo sport unisce, è linguaggio universale, è uno dei motivi di orgoglio che può far fare quello scatto sociale che serve alla nostra regione, eliminando del tutto quei campanilismi che hanno alzato barriere, muri e che in alcuni casi impedito di poter crescere.

Questo evento arriva in un momento di grande difficoltà per lo sport reggino, a livello di basket con i problemi della Viola, di pallavolo con la mancanza di una squadra come lo è stato in passato che possa rappresentarci a livello nazionale, di calcio con le difficoltà che attraversa la Reggina. Un momento di riflessione che dovrà farci capire che lo sport a Reggio non può morire, anzi bisogna dare dimostrazione ulteriore di unità”.